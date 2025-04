메종키츠네 아이즈매거진과 함께 컬렉션

[헤럴드경제=함영훈 기자] 최근 에스파 멤버들은 집안 청소를 하다 청소도구로 노는 장면이 대중에게 노출됐다. 주인공은 지젤. 지젤이 막대걸레를 세우고 한바퀴 돌아 다시 막대를 잡는 놀이를 하자 동갑인 카리나가 공감을 표한다. 이에 윈터가 청소시간이라고 하자 지젤과 카리나는 “너 T냐?”고 놀렸고, 지젤은 분위기를 화합하는 차원에서 “프리티?”라고 말한다.

지젤은 요즘 에스파에서 점점 이미지가 상승하는 멤버이다.

이런 순둥이 개구쟁이 지젤이 패션스타로 변신하면서 섹시한 모습을 드러냈다.

메종키츠네(Maison Kitsuné)가 아이즈매거진과 협업해 지젤을 뮤즈로, 2025 봄/여름 컬렉션 화보를 촬영했다.

공개된 화보는 ‘지젤과 서울의 여름을 찬미하라Celebrate the Summer in Seoul with Gieselle)’을 테마로, 서울의 여름을 메종키츠네, 지젤, 아이즈매거진의 시선으로 선보이는 특별 프로젝트로 기획되었다.

서울의 여름에서 즐길 수 있는 일상 속의 자연스러운 순간들을 담아낸 이번 화보 속 지젤은 메종키츠네의 2025 봄/여름 컬렉션의 핵심 아이템들을 자신만의 스타일링으로 선보이며, 도시적인 고전미와 현대적인 여유로움이 어우러진 특유의 아우라를 마음껏 뽐냈다.

메종키츠네 25S/S 컬렉션은 마블 컬러의 베이비 폭스 티셔츠와 조깅 쇼츠, 플리티드 데님 팬츠, 박시 핏 코튼 재킷 등 실용성과 세련미를 겸비한 제품들로 구성되었다. 특히 이번 화보에서는 포슬린 핑크 컬러의 니트 투피스와 데님 소재의 반달형 부기 백, 레이스 캐미솔과 레귤러 핏 가디건 등이 주목받는 아이템으로 소개된다. 컬렉션 전반에 걸쳐 브랜드의 시그니처인 여우 로고를 활용한 디자인 요소가 특징적으로 나타난다고 패션사측은 설명했다.