오는 16일 내한 총 6회 공연 대통령 부재 때마다 내한

[헤럴드경제=고승희 기자] “대통령 파면 후엔 콜드플레이가 온다.”

세계적인 밴드 콜드플레이가 온다. 이번에도 대통령이 부재한 대한민국에 입성, 무려 여섯 번의 공연으로 관객과 만난다.

공연기획사 라이브네이션코리아는 콜드플레이가 오는 16일, 18~19일, 22일, 24~25일 경기 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 내한 공연 ‘라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)’을 연다고 4일 밝혔다.

콜드플레이의 이번 내한은 2017년 이후 약 8년 만이다. 당시는 박근혜 전 대통령의 탄색 심판 이후 파면, 조기대선 체제로 접어들었을 때였다. 서울 잠실주경기장에서 이틀간 관객과 만난 콜드플레이는 4월 16일 내한해 ‘옐로우(Yelow)’ 노래를 부를 당시 세월호 추모 리본을 대형 화면에 가득 띄워 한국 관객을 위로해 화제가 됐다. 당시 이틀 간의 공연은 시야방해석까지 모두 공개, 역대 최다인 10만여 명의 관객을 동원했다.

공교롭게도 이번에도 콜드플레이는 같은 날 공연을 시작하는 데다, 윤석열 전 대통령의 파면과 함께 찾는 자리라 사회관계망서비스(SNS)에서도 한국 팬들의 반응이 뜨겁다.

한국을 찾을 때마다 매진 행렬을 이어가고 있는 이번 내한공연 역시 6회차 티켓이 모조리 팔려나갔다. 회당 3만 명씩 총 18만 명이 콜드플레이를 보러 고양으로 몰리게 된다. 내한공연 역대 최다 회차이자, 최대 규모다. 게스트로는 3세대 K-팝 아이콘 트와이스다.