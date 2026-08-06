은퇴 시점 맞춰 자산배분…주요 빈티지 수익률도 1위

[헤럴드경제=송하준 기자] 신한자산운용은 대표 연금 상품인 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈의 전체 수탁고가 2조원을 돌파했다고 6일 밝혔다. 올해 들어서만 6000억원 이상의 자금이 유입된 결과로, 2017년 ‘신한마음편한적격TDF’ 시리즈를 출시한 지 9년 만이다.

현재 신한자산운용은 ‘신한마음편한적격TDF’와 ‘신한빠른대응적격TDF’ 2개 시리즈를 운용하고 있다. 두 상품은 미국과 국내 상장 주식형 상장지수펀드(ETF), 글로벌 채권 등 다양한 자산에 분산 투자하며 은퇴 시점에 맞춘 자산배분 전략을 운용한다. 신한자산운용은 변동성이 높은 글로벌 금융시장에서도 시장 상황에 유연하게 대응하는 운용 전략과 투자자 수요에 맞춘 상품 라인업 확대가 수탁고 증가를 이끌었다고 설명했다.

타깃데이트펀드(TDF)는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 위험자산과 안전자산의 투자 비중이 자동으로 조정되는 연금펀드다. 생애주기에 따라 주식 등 위험자산 비중은 점차 줄이고 채권 등 안전자산 비중은 높이는 구조를 갖는다. 이러한 자산배분 전략이 비행기가 착륙하는 모습과 닮았다고 해 ‘글라이드 패스(Glide Path)’ 전략으로도 불린다.

신한 TDF 시리즈는 주요 빈티지 전반에서 안정적인 운용 성과를 이어가고 있다. 제로인 기준(8월 4일 운용펀드 기준) ‘신한빠른대응적격TDF2035’는 최근 6개월 수익률 7.44%로 동일 빈티지 1위를 기록했다. ‘신한마음편한적격TDF2055’도 최근 3개월 수익률 1.91%로 동일 빈티지 1위에 올랐다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “출시 이후 9년 동안 시장의 다양한 국면을 거치며 쌓아온 운용 노하우와 일관된 성과가 연금 투자자들의 신뢰로 이어져 수탁고 2조원이라는 성과를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 퇴직연금과 개인연금 투자자들이 믿고 맡길 수 있도록 상품의 안정성과 수익성을 더욱 공고히 하고 판매 채널 확대를 통해 고객과의 접점을 넓혀 나가겠다”고 말했다.