시큐리티 부문 2분기 매출 3946억원 분기 기준 역대 최대 매출 자회사 한화세미텍 최대 매출·영업이익 달성 AI CCTV·TC본더 역대급 실적 이끌어 한화M&S 계열사 중 年 1조 매출 기업 3곳뿐 한화비전·한화세미텍 활약 절실

[헤럴드경제=한영대 기자] 이달 출범한 한화머시너리앤서비스홀딩스(이하 한화M&S)의 핵심 계열사인 한화비전이 캐시카우(수익창출원) 역할을 톡톡히 수행하고 있다. 폐쇄회로(CC) TV 사업을 전개하는 시큐리티 부문, 반도체 장비를 생산하는 자회사인 한화세미텍이 올해 2분기 역대 최대 매출을 달성한 것이다. 한화M&S를 이끌고 있는 김동선 사장은 한화비전 활약에 힘입어 미래 먹거리 발굴에 속도를 낼 전망이다.

6일 업계에 따르면 한화비전 시큐리티 부문은 올해 2분기 매출액 3946억원을 달성했다. 분기 기준 역대 최대 매출액으로 지난해 같은 기간(3284억원)보다 20.1% 증가했다. 2분기 영업이익은 516억원이다. 전년 동기(589억원) 대비 12.4% 감소했지만, 전 분기(358억원)보다 44.1% 늘었다.

시큐리티 부문은 지난해 역대 최대 매출(1조3351억원)을 달성한 바 있다. 상승세를 이어갈 시 1년 만에 신기록 경신이 이뤄질 것으로 관측된다.

시큐리티 부문이 최대 매출을 달성한 건 인공지능(AI) CCTV의 활약이 컸다. 올해 2분기 전체 네트워크 카메라 매출에서 AI CCTV가 차지하는 비중은 59%이다. 전년 동기(46%) 대비 13%포인트 증가했다. 지난 6월 CCTV 수요 증가에 대응해 제품 가격을 올린 점도 신기록 달성에 큰 역할을 했다.

한화비전 자회사인 한화세미텍은 올해 2분기 매출 1477억원, 영업이익 140억원을 달성했다. 한화비전 상장 이래 역대 최대 실적이다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 흑자 전환에 성공했고, 매출은 14.7% 증가했다.

지난 1월 수주한 TC본더 6대가 2분기에 납품이 완료되면서 실적이 대폭 증가했다. TC본더는 AI 반도체인 고대역폭메모리(HBM) 제조에 필요한 핵심 장비이다. 또 다른 주력 제품인 표면실장기술(SMT) 장비의 업황 회복도 실적 상승을 뒷받침해줬다.

한화비전 시큐리티 부문과 한화세미텍의 활약은 한화M&S에 단비 같은 소식이다. 한화M&S가 성장하기 위해서는 캐시카우가 필요하기 때문이다.

김동선 사장이 이끄는 한화M&S는 한화비전과 한화세미텍, 한화로보틱스, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등을 계열사로 두고 있다. 이 중에서 연간 1조원이 넘는 매출을 기록하고 있는 회사는 지난해 기준 한화비전과 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 3곳에 불과하다.

한화세미텍은 최근 반도체 시장 호황으로 주목받고 있지만, 지난해 매출은 5000억원을 넘지 못했다. 한화로보틱스는 협동로봇을 앞세워 시장 공략에 속도를 내고 있지만, 글로벌 1위 기업인 덴마크 유니버설로봇과 두산로보틱스 등 경쟁사와 비교했을 때 존재감이 약하다는 평가를 받고 있다. 한화M&S가 매출 규모를 키우기 위해서는 한화비전 등의 활약이 더욱 절실하다.

한화비전은 확실한 캐시카우로 거듭나기 위해 AI CCTV 경쟁력을 더욱 강화할 전망이다. 한때 글로벌 CCTV 시장을 장악했던 중국 제품이 보안 이슈로 타격을 받으면서 AI로 대표되는 고부가 기술을 지닌 제품에 대한 수요가 증가하고 있어서다.

한화비전은 AI CCTV를 앞세워 시장 점유율도 높일 계획이다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 글로벌 CCTV 시장(중국 제외)에서 한화비전은 점유율 6%로 톱(Top)5에 이름을 올리고 있다.

한화세미텍은 신기술 개발을 위한 연구·개발(R&D) 투자를 강화하고 있다. 지난해 반도체 관련 R&D 비용은 전년 대비 50% 이상 늘었다. 고부가 제품군도 확대하고 있다. 지난 4월에는 고성능 칩마운터 신제품을 공개했다. 칩마운터란 인쇄회로기판(PCB) 위에 칩 부품을 자동으로 장착하는 장비다.