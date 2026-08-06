AI·반도체·스마트공장 등 24개 과정 운영…8월 7~27일 신청 8주간 단계별 학습 제공…메타버스 활용 실습 콘텐츠도 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교 온라인평생교육원이 인공지능(AI), 반도체, 로봇 등 미래 산업 핵심기술을 무료로 배울 수 있는 온라인 직업훈련 과정의 학습자를 모집한다.

6일 한국기술교육대에 따르면 스마트직업훈련 플랫폼(STEP)은 오는 7일부터 27일까지 ‘2026년 패키지과정 3기’ 학습자를 모집한다.

STEP은 고용노동부와 한국기술교육대가 운영하는 온라인 공공직업훈련 플랫폼으로, 국민 누구나 2500여 개의 교육 콘텐츠를 무료로 이용할 수 있다. 패키지과정은 특정 분야를 단계적으로 학습할 수 있도록 설계된 직무역량 강화 프로그램으로 2022년부터 운영되고 있다.

이번 3기에서는 정부의 AI·과학기술 중심 미래산업 육성 정책에 맞춰 ▷AI 서비스 기획 및 설계 실무 ▷반도체 소자·회로 이해 ▷ROS2 기반 자율로봇 소프트웨어 개발 ▷스마트공장 생산·공정 관리 등 모두 24개 패키지과정을 운영한다.

학습 편의성도 개선했다. 학습자 의견을 반영해 과정별 학습 분량을 35차시 안팎으로 압축하고, 학습 부담을 줄이면서도 체계적인 단계별 교육이 가능하도록 구성했다. 일부 과정에는 메타버스와 가상 콘텐츠를 활용한 실감형 실습을 도입했으며, 전문강사의 보충자료와 학습 질의응답 서비스도 제공한다. 메타버스 콘텐츠를 활용한 배지 인증 이벤트 등 참여형 프로그램도 마련했다.

수강 신청은 오는 27일까지이며, 교육은 8월 28일부터 10월 22일까지 8주간 진행된다.

한연희 한기대 온라인평생교육원장은 “AI를 중심으로 산업 변화가 빨라지면서 산업 현장과 경력개발에 필요한 역량을 체계적으로 키울 수 있는 교육의 중요성이 커지고 있다”며 “정부 정책과 산업 수요를 연결하는 직업훈련 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 교육과정과 학습 서비스를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.