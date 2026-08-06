“단기 주택공급 위해 국가적 자산 가치 훼손해선 안 돼”“역사·문화·생태 공존하는 국가상징공간으로 조성해야”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 용산구가 정부가 검토 중인 용산공원 일대 주택공급 추진 방안에 대해 분명한 반대 입장을 밝혔다.

용산구는 6일 공식 입장문을 내고 “용산공원은 단순한 개발 가능 부지가 아니라 대한민국의 역사성과 상징성, 공공성이 담긴 국가적 자산”이라며 “충분한 사회적 논의와 국민적 공감대 없이 주택공급 논리로 접근하는 것은 용산공원 조성의 본래 취지와 국가적 가치를 훼손하는 것”이라고 밝혔다.

특히 용산구는 용산공원이 국민 모두를 위한 국가공원으로 조성돼야 한다는 점을 강조했다.

현행 ‘용산공원 조성 특별법’은 미군기지 본체 부지를 공원으로 조성하는 것을 원칙으로 하고 공원 이외 목적으로 용도를 변경하거나 처분할 수 없도록 규정하고 있다는 게 구의 설명이다.

용산구는 “이는 용산공원이 개발 가능한 택지가 아닌 국가적 공공자산이라는 점을 분명하게 보여주는 것”이라고 강조했다.

이어 “단기적인 주택공급 물량 확보를 이유로 공원의 개발 밀도를 높이거나 주거 기능을 대폭 확대하는 것은 공공성을 떨어뜨리고 미래세대에 온전히 물려줘야 할 국가적 자산의 가치를 저해하는 일”이라고 지적했다.

용산공원의 미래 경쟁력은 주택 공급 규모가 아니라 역사와 문화, 생태가 어우러진 품격 있는 국가상징공간을 완성하는 데 있다는 입장도 밝혔다.

용산구는 특히 용산공원 개발 문제가 대한민국의 향후 100년을 좌우할 수 있는 중대한 사안인 만큼 정부가 일방적으로 결정해서는 안 된다는 점을 강조했다.

정부와 서울시, 용산구를 비롯 지역 주민과 전문가 등이 참여해 충분한 논의와 사회적 공감대 형성 과정을 거친 뒤 정책 방향을 결정해야 한다는 것이다.

용산구 관계자는 “앞으로도 용산공원의 공공성과 본연의 가치를 지키기 위해 정부 및 서울시와 적극 협의하겠다”며 “정책 결정 과정에서 구민들의 뜻이 충분히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.