李대통령 지시에 공급대책 속도전 소규모 주택신축판매업 세부담 완화 등 기존안과 별개, 공급 맞춤형 지원 추진 靑 “가급적 빨리 발표…비상한 각오” 7일 ‘2차 부동산 공급 점검회의’ 개최

정부가 이르면 다음 주 수도권 주택 공급대책을 발표할 예정인 가운데 공급 활성화를 뒷받침하기 위한 추가 세제 지원 방안을 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 지난 3일 발표한 ‘2026년 세제개편안’과는 별도로 공급 확대 과정에서 필요한 세제 지원을 추가로 마련하는 방향이다. 이재명 대통령의 ‘공급 총동원’ 지시 이후 후속 대책을 구체화하는 과정에서 관련 논의가 본격화하고 있으며, 소규모 주택신축판매업자 부담 완화 등 업계가 요구해온 세제 개선 과제도 사례로 거론된다. ▶관련기사 3·4면

6일 관계부처에 따르면 정부는 주택 공급대책을 마련하면서 금융·재정 지원과 규제 완화뿐 아니라 공급 사업자의 부담을 덜어줄 세제 지원 방안도 함께 살펴보고 있다. 최근 국토교통부가 건설·개발업계 의견을 다시 수렴하는 과정에서 제기된 요구 사항 가운데 세제 지원이 필요한 부분은 관계부처 협의를 거쳐 공급대책에 반영하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

정부의 한 관계자는 “최근 발표한 세제개편안을 손보는 것이 아니라 공급대책을 마련하는 과정에서 필요한 세제 지원을 추가로 검토하는 것”이라며 “공급 방안을 구체화하는 과정에서 사업자들이 필요한 세제 지원을 요구하면 국토부가 이를 관계부처에 전달하고 관계부처가 함께 검토하는 방식”이라고 설명했다.

이 관계자는 검토 가능한 세제 지원 방안과 관련해 “과거 공급대책을 마련할 때도 매입임대나 공공지원 사업에 대한 세제 특례, 임대주택의 가액·면적 기준 조정 등을 요구하는 사례가 있었다”며 “새로운 공급 방식이 도입되면 이에 맞는 세제 지원 요구도 함께 고려할 수 있다”고 말했다. 이어 “구체적인 내용은 아직 정해지지 않았으며 공급대책과 입법 일정 등을 감안해 결정될 것”이라고 설명했다.

관련 업계에서는 공급 활성화를 위한 세제 개선 과제로 소규모 주택신축판매업자의 취득세 중과 문제가 대표적으로 거론된다. 최근 비아파트 공급 확대 필요성이 커지는 가운데 현행 제도가 민간 공급 확대를 제약하는 요인으로 지적되고 있기 때문이다.

연간 20가구 미만 빌라 등을 공급하는 주택신축판매업자는 국토부 등록 절차를 거치는 아파트 등 주택건설사업 등록사업자와 달리 세무서 등록만으로 사업이 가능한 대신, 일정 요건을 충족하지 못하면 최대 12%의 취득세 중과 대상이 된다. 동일하게 주택 공급을 목적으로 사업을 하면서도 등록 형태에 따라 세 부담이 달라 형평성 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

현행 지방세법상 조정대상지역에서는 3주택 이상, 비조정대상지역에서는 4주택 이상을 취득하면 최대 12%의 취득세율이 적용된다. 주택건설사업 등록사업자는 주택 공급을 목적으로 취득한 주택에 대해서는 중과 대상에서 제외된다. 반면 주택신축판매업자는 취득 후 1년 내 멸실, 3년 내 신축, 5년 내 판매를 모두 마쳐야만 중과를 피할 수 있어 사업 성격은 같지만 세제 적용은 다른 구조다.

정부는 지난해 5월 지방세법 시행령을 개정해 기존 ‘3년 내 신축·매각’ 요건을 ‘3년 내 신축, 5년 내 매각’으로 완화했지만 전세사기 여파로 비아파트 분양 시장 침체가 장기화하면서 완화된 기한마저 여전히 부담으로 작용하고 있다는 지적이 나온다. 이에 단순히 매각 기한을 연장하는 것만으로는 한계가 있는 만큼 시장 상황을 반영한 추가적인 제도 보완이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

앞서 재경부는 지난 3일 발표한 2026년 세제개편안에도 공급 활성화를 위한 세제 지원을 일부 반영했다. 공공주택건설사업자에게 토지를 양도할 때 적용하는 양도소득세 감면율을 현행 10%에서 15%로 높이고 해당 특례의 적용 기한도 2028년 12월 31일까지 1년 연장하기로 했다.

아울러 주택건설사업자가 주택 건설용으로 취득한 토지에 대한 종합부동산세 합산배제 범위도 확대하기로 했다. 기존에는 종합합산 과세 대상 토지 가운데 주택 신축용 토지만 합산배제를 적용했지만 앞으로는 상업용 건물 부속토지 등 별도합산 토지도 취득 후 5년간 합산배제 대상에 포함해 공급자의 세 부담을 덜어준다.

한편, 이 대통령은 오는 7일 ‘2차 부동산 공급 점검회의’를 열고 수도권 주택 공급 확대 방안을 논의할 예정이다. 앞서 지난 3일 미국과 남미 순방을 마치고 귀국한 당일 7시간 넘게 부동산·주식시장 점검회의를 주재하며 기존 공급대책을 전면 재점검하고 신속하게 가용 가능한 공급 물량을 최대한 확보하라고 관계부처에 지시했다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 CBS라디오 인터뷰에서 부동산 공급 대책과 관련해 “정부는 매우 비상한 각오로 임하고 있다”며 “시기가 확정되진 않았지만 가급적 빠른 시일 내 발표하도록 할 것”이라고 밝혔다. 성 수석은 또 “가급적 빠른 시일 내 국민들께 공급 문제까지 포함해 정책을 내놓을 예정”이라며 ‘속도전’을 거듭 강조했다.

양영경·서정은·문혜현 기자