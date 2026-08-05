[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 신임 부군수로 권순박 경북도 안전기획관이 오는 10일 취임한다고 5일 밝혔다.

​신임 권 부군수는 안동 출신으로 경북대 토목공학 대학원을 졸업하고 지난 1993년 울릉군에서 공직을 시작했다.

​이후 경북도 감사관실·자연재난과팀장, 경북도 자연재난과장, 농촌활력과장, 수자원관리과장 등을 역임했다.