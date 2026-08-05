[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 신임 부군수로 권순박 경북도 안전기획관이 오는 10일 취임한다고 5일 밝혔다.
신임 권 부군수는 안동 출신으로 경북대 토목공학 대학원을 졸업하고 지난 1993년 울릉군에서 공직을 시작했다.
이후 경북도 감사관실·자연재난과팀장, 경북도 자연재난과장, 농촌활력과장, 수자원관리과장 등을 역임했다.
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입력 2026-08-05 17:17:47
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[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 신임 부군수로 권순박 경북도 안전기획관이 오는 10일 취임한다고 5일 밝혔다.
신임 권 부군수는 안동 출신으로 경북대 토목공학 대학원을 졸업하고 지난 1993년 울릉군에서 공직을 시작했다.
이후 경북도 감사관실·자연재난과팀장, 경북도 자연재난과장, 농촌활력과장, 수자원관리과장 등을 역임했다.
[단독] 위메프 사라졌는데 카드 혜택엔 아직도 ‘위메프’…54종 약관 방치
위메프가 파산 선고를 받은 지 9개월이 다 돼가지만, 제휴업체가 파산 등으로 서비스를 제공하기 어려워지면 같은 종류의 유사 서비스를 변경할 수 있도록 한 신용카드 표준약관의 소비자 보호 취지가 현장에서 제대로 작동하지 않아 위메프 혜택을 내세운 카드 상품의 약관 정비는 여전히 더디다.
추석 앞두고 또 민생지원금…“1인당 최대 50만원” 어디서 받나
[헤럴드경제=나은정 기자] 추석을 앞두고 일부 지자체에서 민생안정지원금 지급에 속도를 내고 있다. 고물가와 경기 침체로 위축된 소비를 살리고 주민들의 생활 부담을 덜기 위해 1인당 30만~50만원 규모의 지원금을 지역화폐나 선불카드 형태로 지급한다. 경남 의령군은 군민 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다. 대상은 올해 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 2만4600명이다. 총 사업비는 125억원으로, 지원금은 의령사랑상품권(지류)으로 지급된다. 신청 기간은 오는 10일부터 다음달 11일까지다. 주소지 관할 읍·면 주민센터에서 접수하면 현장에서 즉시 의령사랑상품권을 받을 수 있다. 사용 기한은 올해 12월 31일까지다. 군은 신청 첫 주 출생연도 끝자리별 요일제를 운영하고, 거동이 불편한 군민을 위한 방문 신청 서비스도 함께 시행한다. 오태완 군수는 “민생안정지원금은 군민께 드린 약속을 실천하는 민선 9기의 대표 민생정책”이라며 “군민이
딸 서울대 보낸 신동엽의 교육철학…“잔소리 안하지만 ‘이것’만은 강조”
[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 신동엽의 딸이 올해 서울대학교에 입학한 가운데, 그가 자녀를 키우면서 강조했던 교육철학을 공개해 눈길을 끈다. 그는 잔소리를 안하지만, 인사를 잘하고 다니라고 강조한다고 말했다. 신동엽은 지난 달 31일 성시경의 유튜브채널에 출연해, 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. 그는 “내가 우리 아들하고 딸한테 비교적 자주 얘기하는 게 있다”며 “난 터치 안하고 잔소리도 안하는데 ‘인사는 잘 하고 다녀라’고 한다”고 했다. 그러면서 “우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해주면 ‘안녕하세요’하고 가족끼리도 그렇고 모두에게 인사를 하라고 한다”고 말했다. 신동엽은 그 이유에 대해 “점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다”고 덧붙였다. 한편, 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼했으며, 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 선화예술고등학교에서 발레를 전공한 딸 신지효 양은 서울대학교와 한국예술종합학교에
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었