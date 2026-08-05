전국 6363개소 거점경로당 지정…9월 말까지 운영시간 연장

[헤럴드경제=이태형 기자] 전국적으로 폭염이 이어지면서 약 6000여개의 지역 거점경로당이 운영 시간을 오후 9시까지 연장한다.

보건복지부는 전국 거점경로당 6363개소를 지정하고, 오는 9월 30일까지 오전 9시부터 오후 9시까지 연장 운영한다고 5일 밝혔다.

전국에 경로당은 6만9687개소가 운영 중으로 주중 오전 9시부터 오후 6시까지 운영해 왔다.

9월 30일까지 폭염대책 기간에는 6363개소의 거점경로당은 매일 오후 9시까지 운영하고 지역의 이용 수요와 운영 여건, 폭염 상황에 따라 탄력적으로 운영한다.

노인회 회원이 아니더라도 65세 이상 어르신은 경로당에서 무더위를 피할 수 있다.

복지부는 거점경로당 운영시간과 이용 방법을 관계 부처와 지방정부 누리집, 이용 시간 안내문 부착, 문자 발송, 대한노인회와의 홍보 협조 등을 통해 안내하고, 냉방기 가동과 운영 상황을 주기적으로 점검해 연장 운영에 문제가 없도록 할 예정이다.

현수엽 복지부 제1차관은 “재난에 가까운 폭염 상황에서 경로당 연장 운영 조치로 어르신들이 안전하고 시원하게 지내실 수 있기를 바란다”며 “지방정부와 협력해 어르신들이 건강하게 여름을 나실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.