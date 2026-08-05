MBK∙영풍, 美서 도메인 만들고 리셉션 개최 고려아연 “프로젝트 추진 막고, 사업 주체인 양 기만”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 미국 정부와 함께 추진하는 미국 통합제련소 건설 사업 ‘프로젝트 크루서블’의 명칭과 표지를 무단으로 사용한 혐의로 MBK파트너스(이하 MBK)·영풍 측을 서울 종로경찰서에 고발했다고 5일 밝혔다.

고려아연이 고발한 대상은 MBK가 설립한 한국기업투자홀딩스와 영풍, 윤종하 MBK 부회장, 영풍 창업주 일가인 장형진 고문의 차남 장세환 영풍문고홀딩스 대표이사 등이다.

고려라연에 따르면, MBK·영풍 측은 지난 6월 27일 고려아연의 프로젝트 크루서블 명칭과 해당 프로젝트가 추진되는 지역인 미국 테네시주의 이름을 결합한 도메인 ‘crucibleTN.com’을 등록자 정보가 공개되지 않는 방식으로 등록했다.

아울러 지난 7월 초 미국 테네시 주정부 관계자와 지역사회 핵심 인사, 언론인 등에게 프로젝트 크루서블의 명칭을 주최 측 성명보다 더욱 크고 또렷하게 적은 리셉션 초대장을 배포했다. 해당 초대장에 기재한 회신 연락처도 ‘events@crucibleTN.com’이다.

이 외에도 이들은 7월 9일 미국 테네시주 내슈빌에 있는 허미티지 호텔에서 리셉션을 열었다. 윤종하 MBK 부회장은 리셉션에 참석하여 MBK 홍보 영상과 함께 글로벌 투자 포트폴리오를 소개했고, 장세환 영풍문고홀딩스 대표이사는 리셉션에서 영풍 석포제련소 기술이 프로젝트 크루서블에 적용될 수 있다는 취지의 발언을 했다.

관련 법에 따르면 누구든지 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명과 상호, 표장, 그밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용해 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 해서는 안 된다. 또한 누구든지 허위 사실을 유포하거나 기타 위계로서 사람의 업무를 방해해서는 안 된다.

고려아연 측은 “이같은 MBK·영풍 측의 행위가 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반’과 ‘업무방해’에 해당한다고 판단해 경찰에 고발했다”고 설명했다.

MBK·영풍 측이 프로젝트 크루서블의 명칭과 표지를 사용함으로써, 마치 해당 리셉션과 도메인의 운영이 프로젝트의 주체인 고려아연에 의해 이뤄지는 것으로 오인하게 한 것은 물론 또 리셉션을 주최한 주체와 행사의 성격, 그리고 리셉션을 주최한 MBK·영풍과 고려아연과의 관계에 대해 오인과 착각을 일으키게 했다는 것이다.

고려아연은 2025년 12월 15일 미국 정부 및 전략적 투자자들과 함께 약 74억달러(약 11조원)를 투자해 미국 테네시주에 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 12종과 반도체황산 등을 생산하는 대형 통합제련소를 건설하겠다는 계획을 대내외에 알렸다.

이후 지난 4월 미국 통합제련소의 기반이 될 니어스타USA제련소(현 크루서블징크)를 인수한 기념식을 미국 현지에서 열었다.

고려아연 관계자는 “MBK·영풍은 고려아연이 프로젝트 크루서블 추진을 발표한 다음 날 바로 법원에 가처분을 신청하면서 프로젝트 추진을 원천적으로 막으려 했다”며 “프로젝트 크루서블의 가치와 중요성을 평가절하해온 MBK·영풍이 이제 와서 마치 사업 주체가 자신들인 양 홍보하는 건 양국 정부와 투자자, 주주들을 기만하는 행위”라고 강조했다.

한편, MBK·영풍이 미국 정부와 전략적투자자가 프로젝트 크루서블에 투자하는 걸 막기 위해 법원에 신청한 신주발행금지 가처분은 지난해 12월 24일 기각됐다. 당시 서울중앙지방법원은 프로젝트 크루서블에 대해 “미국의 핵심광물 글로벌 공급망 재편, 대한민국과 미국 간의 협력 강화, 채무자(고려아연)의 안정적인 글로벌 수요처 확보 등을 목적으로 하여 추진된 거래”라고 평가했다.

전날 MBK·영풍은 지난해 1월 열린 고려아연 임시주주총회의 결의를 취소해달라며 제기한 소송을 취하하기로 했다고 밝혔다. “소송을 제기한 목적을 모두 달성한 상태“라는 게 MBK·영풍 측의 설명이다.

이에 고려아연은 입장문을 통해 “‘소송의 실익이 사라졌다’는 영풍·MBK 측의 설명만으로는 장기간 이어진 소송을 본안 판단 없이 종결하기로 한 경위와 그 과정에서 주주와 시장이 겪은 불확실성에 대해 충분히 설명했다고 보기 어렵다“면서 “오락가락 행보로 주주와 시장에 혼란 초래한 점에 대해 사과해야 한다”고 지적했다.