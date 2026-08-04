4일 서울시교육청서 ‘서울학생필하모닉 오케스트라’ 학생단원 80여 명에 격려 전해 지난 4월 문 연 신청사 ‘서울교육마루’ 스마트워크센터‧열린교육감실‧대강당 등 둘러봐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]임만균 서울특별시의회 의장이 4일 오후 3시 30분 서울시교육청(용산구 후암동)에서 열린 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석해 학생단원 80여 명을 격려, 신청사 ‘서울교육마루’ 개관을 축하했다.

이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’ 개관을 기념해 열렸다. 행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터, 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등을 둘러봤다.

임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.