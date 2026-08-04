노동부·중기부·공정위 업무보고 “공정위, 매점매점 단속해 경제 검찰 역할”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 4일 김영훈 고용노동부 장관에게 “청년이 원하는 좋은 일자리가 확대될 수 있도록 기존의 틀을 뛰어넘는 혁신적 대책을 마련해 주면 좋겠다”고 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행된 노동부·중소벤처기업부·공정거래위원회 업무보고에서 “대한민국의 미래인 청년 고용 상황은 여전히 안 좋다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 또한 이날 산재 사망사고가 감소하고 있다며 노동부를 칭찬하기도 했다. 이 대통령은 “국민의 생명과 안전이 존중받고 또 노동의 가치가 존중받는 사회가 돼야 진정한 대체 불가 대한민국의 달성이 가능하다. 최근 일터에서 이 노동부의 정말 큰 노력으로 사고 사망자가 많이 줄어들고 있다”며 “정말로 개인적으로 기쁜 일이다. 월간 거의 한 100명 이상 줄어드는 것 같다. 과거 같으면 이 세상에 없을 사람들이 아직도 살아남을 수 있게 한 것 정말 큰일 하셨다”고 격려했다.

이어 “여기에 안주하지 말고 또 안전하게 정당하게 보상받는 일터가 되도록 총력을 다해 주기 바란다”며 “인공지능 시대에 늘어나는 비정형 노동자들도 빈틈없이 보호받을 수 있도록 사회 안전 매트를 두텁게 강화해 나가야 되겠다”고 강조했다.

중기부를 향해선 창업 중심 사회로의 전환을 촉구했다. 이 대통령은 “대한민국 경제의 뿌리이자 진정한 버팀목인 중소기업의 성장은 모두의 성장을 위한 필수 조건” 이라며“중소기업이 보호를 넘어서 제조 혁신을 통해 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 지원 정책이 많이 필요하겠다”고 했다.

이어 “아이디어만 있으면 실패의 두려움 없이 창업에 도전할 수 있도록 지원하는 모두의 창업 프로젝트도 흔들림 없이 추진해 주시기 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 “이제 산업 형태가 바뀌어서 이제 좋은 기업에 고용되는 비중이 점점 줄어들고 있다. 일자리의 질도 좀 떨어지고, 특히 인공지능이 일반화되면 더욱더 이런 경향이 심해질 것”이라며 “그런데 좋은 일자리를 찾는 수요는 점점 많아져서, 결국은 저는 창업으로 돌파를 해야 되지 않을까 하는 생각을 가지고 있다”고 말했다.

그러면서 “대한민국이 창업 중심 국가로 대전환을 해야 될 것 같다”고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “성장의 온기가 중소기업, 소상공인 또 골목상권까지 전달될 수 있도록 상생 협력하는 기업 생태계 조성, 또 지역 상권의 활성화, 경영 금융 안전망 강화에도 만전을 기해주길 바란다”고 했다.

공정위의 돼지고기 담합 단속도 칭찬했다. 이 대통령은 “그동안 국민 생활과 밀접한 품목의 담합을 제재해서 물가 인상 억제에 기여한 성과가 있다. 최근에 돼지고기 담합도 잡아내셨다”며 “여기도 박수 한번 쳐드릴까요”라고 박수를 유도했다.

계속해서 이 대통령은 “공정위가 담합 또 매점 매석 이런 것들을 단속을 열심히 하다 보니 경제 경찰, 또는 경제 검찰이라고 불렸던 역할을 요새 제대로 하고 있는 것 같다”며 “그래서 앞으로는 담합이나 뭐 이런 비정상 거래를 통해서 부당한 이익을 얻는 일은 아예 꿈도 꿀 수 없게 눈을 부릅 뜨고 지키고 계시면 좋겠다”고 했다.

이어 “앞으로도 납품 단가 부당이나 또 기술 탈취와 같은 불공정 거래를 지속적으로 살피고 바로잡아주기 바란다”고 주문했다.