총매출액 7339억원…전년 대비 0.7%↑ 안심케어 서비스, IT·모바일 고성장 덕분

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데하이마트가 지난 2분기에 매출을 플러스 전환시키며 하반기 실적 턴어라운드에 대한 기대감을 높였다.

4일 롯데하이마트 공시에 따르면, 2분기 총매출액 7339억원, 순매출액 5911억원을 기록했다. 총매출액은 전년 동기 대비 0.7% 증가한 수치다. 1분기에 4.3% 감소했다가 플러스 전환했다. 순매출액은 전년 대비 0.5% 감소했으나, 부가세 환급 등 일회성 요인을 제외할 경우 0.6% 신장한 것으로 나타났다.

매출 개선세는 월별로 보면 더욱 뚜렷하다. 월별 총매출액의 전년 대비 증감율을 보면, 4월 -6.2%, 5월 -0.8%, 6월 8.3% 등 갈수록 개선되는 모습이다. 월별 영업이익도 4월에 41억원 적자였다가 5월(24억원)과 6월(25억원)에는 흑자를 나타냈다.

2분기 영업이익은 9억원으로 전년 동기(105억원)보다 96억원 급감했다. 다만, 부가세 환급 수익의 기저효과를 뺀 감소 폭은 29억원으로, 1분기(-64억원)보다 축소됐다.

롯데하이마트는 매출 증가의 배경으로 가전 수리·클리닝 등을 아우르는 안심케어(Care) 서비스의 성장을 꼽았다. 안심케어 서비스 매출은 최근 3년간 연평균 56% 성장했고, 올해 상반기엔 373억원으로 전년 동기 대비 44% 성장했다. 가전과 서비스를 함께 구매한 고객의 비율(연동구매율)도 2023년 15%에서 올해 상반기 52.5%까지 상승했다.

휴대폰, 이어폰 등 IT·모바일 매출도 성장세다. IT·모바일 매출은 1분기 15.3%, 2분기 13.7% 증가하며, 업계 평균을 상회하는 성장세를 보이고 있다. 알뜰요금제 출시, 중고 휴대폰 매입 등 서비스를 강화하며 고객 접점을 확대한 데 따른 성과로 풀이된다.

롯데하이마트는 하반기에 매출 성장을 더욱 가속화할 계획이다. 구매 주기가 짧고, 구매 빈도가 높은 IT·모바일 카테고리를 강화하고, 이를 통해 대형가전, 생활·주방가전 등 고마진 카테고리의 구매 연동률을 높인다는 구상이다. 아울러 적극적인 AX 추진으로 생산성 강화에 주력할 방침이다.