李 남미 순방 기간 현지 AI 기업 경영진 미팅 브라질 SDC·TDC AIDC 기반 사업 모델 논의 칠레 통신사 엔텔·정부 관계자와 협력 모색

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버가 이재명 대통령의 남미 순방 기간 현지 유력 인공지능(AI) 기업과 잇따라 접촉했다. 이로써 남미 AI 인프라 시장에 진출할 수 있는 교두보를 확보했단 설명이다.

4일 네이버는 이재명 대통령의 남미 순방 기간 현지 AI 기업 경영진과 연이어 만났다고 밝혔다. 최수연 네이버 대표와 구동현 전략기획부문장, 김유원 네이버클라우드 대표 등 네이버 경영진은 이재명 대통령의 남미 3개국 순방 경제 사절단의 일원으로 동행했다.

네이버 경영진은 남미 순방 첫 방문지인 브라질에서 대형 AI 데이터센터·클라우드 사업을 운영하는 스칼라 데이터 센터즈(SDC), 텍토 데이터 센터즈(TDC) 경영진과 잇따라 미팅을 진행했다.

SDC는 브라질 남부 엘도라두두술에 최종 4.75GW 규모의 초대형 AI 데이터센터(AIDC) 캠퍼스를 조성하는 ‘Scala AI City’ 프로젝트를 추진하고 있다. TDC는 상파울루 광역권 산타나 지 파르나이바에 최대 200메가와트(MW)의 고밀도 AI 특화 DC를 구축하는 TGRU1 프로젝트를 진행 중이다.

네이버와 SDC·TDC는 각 사의 AIDC에 네이버가 그래픽처리장치(GPU)·AI 클라우드를 직접 운영하는 방안에 대해 논의했다. 또 브라질과 인근 국가의 기업·AI 스타트업에 컴퓨트를 판매하는 형식의 공동 협업 모델도 구상 중이다.

또 각 춘천·세종 무중단 운영과 고효율 액체냉각 기술 노하우, 기가와트(GW)급 AIDC 프로젝트 추진 경험을 기반으로 한 AIDC 기술 교류 및 운영 파트너십에 대해서도 의견을 교환했다.

네이버에 따르면 SDC와 TDC 경영진은 데이터센터, GPU 클러스터, AI 플랫폼은 물론 자체 모델과 서비스까지 AI팩토리의 전 영역을 직접 운영한 네이버의 ‘풀스택 AI’ 역량을 높이 평가했다.

이어 네이버 경영진은 칠레에서 현지 최대 통신사이자 기업용 보안·클라우드 및 사물인터넷(IoT) 사업 등 디지털 설루션 사업을 운영하는 엔텔(Entel) 경영진과 만났다. 이들은 서비스형소프트웨어(SaaS) 유통, 스마트시티 사업, GPU 클러스터 구축 등 여러 분야에 걸쳐 협력 방안을 논의했다.

또 네이버 경영진은 카롤리나 로시 과학기술혁신부 차관, 로드리고 두란 국립인공지능센터 사무총장, 에두아르도 문트 재무부 차관 비서실장 등 칠레 정부 고위 관계자를 만났다.

네이버는 이 자리에서 범정부 지능형 업무 관리 플랫폼 ‘네이버웍스’와 AI 안부 전화 서비스 ‘클로바 케어콜’ 등 네이버클라우드가 공공 현장에 운영하는 AI 설루션에 대해 소개했다. 칠레 정부는 현재 ‘디지털정부전략 2030’에 따라 공공 AI 전환을 위한 사업을 모색하고 있다.

네이버에 따르면 칠레 정부 관계자는 네이버가 대규모 서비스형 GPU(GPUaaS)를 제공하는 사업자이자 소버린 AI 비즈니스를 주도할 수 있는 기업이라는 점에 주목했다. 그러면서 칠레 정부가 구상하는 자체 소버린 AI와 컴퓨팅 인프라 사업에 대한 네이버의 관심을 당부했다.

최수연 네이버 대표는 “남미는 풍부한 에너지 자원과 빠르게 성장하는 디지털 수요를 바탕으로 글로벌 AI 인프라의 새 거점으로 부상하고 있다”며 “이번 순방을 계기로 현지 정부·주요 기업과 네이버의 풀스택 AI 기술·운영 경험을 접목할 수 있는 협력 기회를 확인한 만큼, 후속 실무 논의를 통해 남미 지역의 AI 인프라 구축 등에 실질적으로 이바지하겠다”고 밝혔다.