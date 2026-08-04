진옥동 “디지털 소외 없도록 협력 강화”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 디지털 금융 교육센터인 ‘신한 학이재’를 국가 AI 디지털배움터로 지정·활용하면서 향후 디지털역량지원센터로 제공하겠다고 4일 밝혔다.

신한금융은 4일 서울 중구 은행회관에서 과학기술정보통신부와 ‘디지털 취약계층의 AI 역량 강화 및 안전한 디지털 금융 이용을 위한 업무협약(MOU)’을 이 같은 내용을 골자로 체결했다.

이번 협약은 AI·디지털 기술 확산 과정에서 고령층과 장애인 등 취약계층의 정보 격차를 줄이고, 보이스피싱·스미싱 등 금융사기 피해를 예방하는 한편 모바일 금융 이용 편의성을 높이기 위해 마련됐다. 금융권 인프라와 정부의 AI 교육 정책이 연계된 민관 협력 모델인 것이다.

신한금융은 협약에 따라 점포 유휴공간을 활용한 금융교육센터 ‘신한 학이재’를 국가 AI 디지털배움터와 향후 디지털역량지원센터로 제공한다. 또 과기정통부의 AI·디지털 전문강사 양성과정에 금융교육 전문인력과 교육 콘텐츠를 지원한다. 추후 금융교육 플랫폼 ‘신한 conSOLe’을 통해 생활밀착형 디지털 금융교육 콘텐츠도 제공할 계획이다.

신한금융은 현재 인천·수원·부산·광주 등 4곳에서 ‘신한 학이재’를 운영하며 보이스피싱 예방과 모바일뱅킹 활용 교육 등 디지털 금융교육을 진행하고 있다. ‘신한 conSOLe’은 실제 ‘슈퍼SOL’ 화면을 활용해 안전한 모바일뱅킹 이용법과 보이스피싱 예방·피해구제, 숨은 자산 찾기 등을 직접 실습할 수 있도록 구축됐다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “AI 시대에 누구도 소외되지 않고, 차별없이 AI·디지털의 혜택을 골고루 누리는 것이 중요하다”며 “AI 디지털배움터와 같이 모범적인 민관협력 사례를 발굴·확산해 국민 누구나 첨단 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

진옥동 신한금융 회장은 “AI·디지털 교육은 단순히 기기 사용법을 알려드리는 것을 넘어 금융사기로부터 국민의 자산을 지키는 일”이라며 “그룹의 온·오프라인 금융교육 인프라를 활용해 누구도 디지털 변화에서 소외되지 않도록 과기정통부와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

한편, 신한금융은 한국인터넷진흥원(KISA)과 보이스피싱·스미싱 등 전기통신금융사기 대응을 위한 협력도 추진하고 있다. KISA의 위협정보를 그룹 이상금융거래탐지시스템(FDS)에 연계하고, 악성 애플리케이션 점검·치료를 지원하는 ‘스마트폰 보건’ 환경도 조성할 계획이다.