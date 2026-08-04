유통업계 첫 참여, 2030년까지 파트너십 정용진 회장 “예술·리테일 결합 경험 강화”

신세계그룹이 세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’에 헤드라인 파트너로 참가해 국내 문화예술 생태계 활성화와 한국 미술의 경쟁력 강화에 나선다.

신세계그룹은 오는 9월 열리는 ‘프리즈 서울 2026’의 공식 헤드라인 파트너로 참여하고, 2030년까지 파트너십을 이어간다고 밝혔다. 국내 유통기업 가운데 헤드라인 파트너로 참여하는 것은 신세계그룹이 처음이다.

‘프리즈 서울’은 2003년 영국에서 시작한 아트페어 ‘프리즈’가 2022년 아시아에서 최초이자 유일하게 서울을 선택해 개최해온 박람회다. 올해는 9월 2일부터 5일까지 코엑스에서 열린다. 전 세계 30여개국 125개 이상의 갤러리가 참가한다.

이번 파트너십의 배경에는 ‘고객이 머물고 싶은 일상 속 문화 공간을 만든다’는 정용진 회장의 경영 철학이 자리하고 있다. 정 회장은 헤드라인 파트너십 체결을 위해 협의 전 과정을 직접 진두지휘했다.

정 회장은 “고객에게 새로운 경험을 제공하는 콘텐츠가 신세계그룹의 핵심 자산이자 경쟁력”이라며 “프리즈 서울과의 협업을 통해 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 창출하고, 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

신세계그룹은 1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간인 ‘신세계갤러리’를 개관한 이후 예술의 대중화를 위한 노력을 이어왔다. 스타필드의 ‘별마당 도서관’, 신진 작가 발굴 프로그램 ‘열린아트공모전’, 조선호텔앤리조트의 ‘히든 아트 투어’ 등 다양한 문화예술 프로그램도 운영하고 있다.

신세계그룹은 국내외 관람객들이 풍부한 예술 경험을 누릴 수 있도록 신세계 전용 라운지를 조성할 계획이다.

전용 라운지는 그룹 계열사들의 공간 기획 역량과 라이프스타일 콘텐츠를 집약한 공간이다. 프리즈 서울 행사 관람객이라면 누구나 이용할 수 있다.

신세계그룹 관계자는 “이번 프리즈 서울 헤드라인 파트너 참가를 바탕으로 예술과 일상이 연결되는 다양한 시도를 지속 확대해 나갈 계획”이라며 “앞으로도 세계적인 문화예술 콘텐츠를 통해 고객 경험의 새로운 기준을 제시하고 한국 문화예술의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 말했다. 강승연 기자