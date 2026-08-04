과천에서 신규 아파트 입주 물량이 감소하면서 주거용 오피스텔이 대체 주거상품으로 관심을 받고 있다. 최근에는 과거 오피스텔의 한계로 지적됐던 공간 활용성을 보완하기 위해 발코니와 개별난방, 가족형 평면 등을 적용한 상품이 공급되면서 실수요자의 선택지가 다양해지고 있다는 분석이 나온다.

부동산R114에 따르면 과천시 아파트 입주 물량은 2021년 5,553가구에서 2022년 504가구로 감소했다. 이후 2023년 1,491가구, 2024년 1,985가구가 입주했으며, 지난해에는 입주 물량이 없었고 올해는 846가구가 입주할 것으로 전망된다. 2021년과 비교하면 올해 입주 물량은 약 85% 감소한 수준이다.

신축 아파트 공급이 제한되면서 기존 아파트를 보완할 수 있는 주거용 오피스텔에도 관심이 이어지고 있다. 그동안 오피스텔은 같은 전용면적이라도 아파트보다 체감 공간이 좁다는 평가를 받아왔다. 아파트는 발코니 확장을 통해 거실과 침실 등의 공간을 넓힐 수 있는 반면, 기존 오피스텔은 발코니 활용이 제한돼 가족 단위 주거상품으로 선택받는 데 한계가 있었다.

최근에는 이러한 차이를 줄인 주거용 오피스텔이 공급되고 있다. 발코니와 개별난방, 가족형 평면 등을 적용해 공간 활용성과 주거 편의성을 높인 것이 특징이다.

발코니는 거실의 개방감을 높이는 것은 물론 세탁실과 수납공간, 취미 공간 등 다양한 용도로 활용할 수 있다. 이에 따라 과거 1~2인 가구 중심이던 주거용 오피스텔도 최근에는 3~5인 가족의 거주까지 고려한 상품으로 변화하고 있다는 평가가 나온다.

부동산 전문가는 “과천처럼 신규 아파트 공급이 제한된 지역에서는 입지와 면적, 주거 편의성을 갖춘 대체 상품에 대한 관심이 이어질 수 있다”며 “발코니와 개별난방, 가족형 평면 등을 적용한 주거용 오피스텔은 공간 활용 측면에서 기존 상품과 차별화되는 요소를 갖추고 있다”고 말했다.

이 가운데 과천지식정보타운에서는 ‘해링턴 스퀘어 과천’이 공급되고 있다.

해링턴 스퀘어 과천은 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5블록에 들어서며 총 359실 규모로 조성된다. 타입별로는 △76㎡A 108실 △84㎡A 54실 △84㎡B 27실 △90㎡A 81실 △90㎡B 54실 △90㎡C 27실 △108~125㎡ 펜트하우스 8실로 구성된다. 중도금 60% 대출과 LTV 70% 적용이 가능하며, 실거주 의무와 자금조달계획서 제출 의무는 적용되지 않는다.

단지에는 바닥난방이 적용된 발코니와 호실당 약 1.3대 수준의 주차공간이 계획됐다. 층별 5대 이상의 엘리베이터와 거실 기준 최대 2.75m 천장고를 적용했으며 외관에는 커튼월룩 디자인을 반영할 예정이다.

단지는 2027년 하반기 개통을 목표로 공사가 진행 중인 과천정보타운역과 지하보도로 연결될 계획이다. 향후 4호선 이용이 가능하며 위례과천선과 GTX-C 노선 개발도 추진되고 있다.

주변에는 과천갈현초, 율목초, 율목중이 있으며 2028년에는 과천지식3중 개교가 예정돼 있다. 지식정보타운 일대에는 공원·녹지 조성이 계획돼 있고, 막계동에는 약 500병상 규모의 아주대학교병원 건립도 추진되고 있다.

과천지식정보타운에는 기업 입주도 이어지고 있다. 과천시 사업체 조사에 따르면 2024년 말 기준 과천시 전체 사업체 종사자 수는 7만3,309명으로 전년 대비 50.7% 증가했다. 게임, IT, 클라우드, 바이오 분야 기업들이 지식정보타운을 중심으로 입주를 확대하고 있다.

분양 관계자는 “과천지식정보타운 개발이 진행되면서 관련 문의가 이어지고 있다”며 “교통과 생활 인프라 개선 계획 등도 수요자들의 관심 요인으로 작용하고 있다”고 말했다.