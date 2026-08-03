[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 신동엽이 붐에게 선물 받은 가짜 와인 사건의 전말이 밝혀졌다.

3일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 붐, 넉살, 한해가 게스트로 나왔다.

영상에서 붐은 “내가 형님에게 진짜 죄송하다. 아직도 마음의 짐이 있다”며 이른바 ‘가짜 와인 사건’을 언급했다.

신동엽은 “‘놀라운 토요일’ 초기 기획 당시 일본에서 돈을 주고 사 온 포맷이 있어서 콘셉트를 고민하던 시기가 있었다”며 “계속 회의하다 보니 붐이 떠올라서 MC로 추천을 했다”고 밝혔다.

이어 “붐과 ‘샴페인’이라는 프로그램을 할 때 ‘이상형 월드컵’을 진행한 적 있는데 그때 애드리브가 너무 좋았다. 붐이야말로 이상형 월드컵의 일등 공신이었다”고 회상했다.

신동엽은 “붐이 ‘놀토’에 MC로 합류하고 이 얘기를 들었는지 갑자기 대기실로 와서 와인을 선물로 줬다. 100만원이 넘는 고가의 와인이었다”며 “본인도 선물을 받은 거라고 했는데 그 와인이 가짜가 되게 많았다. 난 그 브랜드의 와인이 집에 있어서 맛을 잘 알고 있었다”고 했다.

그러면서 “선물을 받고 몇 달 후에 내가 혼자서 경건한 마음으로 한잔했는데 바로 싱크대 가서 다 뱉었다”며 붐이 선물한 와인이 가짜였음을 밝혔다.

그러자 한해는 “가짜 중에서도 성의 없는 가짜”라고 놀렸고 붐은 민망해했다. 신동엽은 “나는 붐한테 마음을 받았다. 그 선물한 분도 아마 진심으로 마음을 담아서 선물해 줬을 거다”라고 수습했지만 넉살은 “형 자리를 노리고 형을 죽이려 한 거 아니냐”고 밝혀 웃음을 더했다.

신동엽은 해당 사실을 붐에게 숨겼지만 아는 제작자를 통해 결국 붐의 귀에 들어가게 됐다고. 신동엽은 “다음에 찾아와서 너무 좋은 와인을 선물해 줬다”고 덧붙였다.