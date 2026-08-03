[헤럴드경제=최원혁 기자] 셰프 윤남노가 최근 결혼한 셰프 박은영에게 축의금을 못했던 속사정을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’의 ‘윤남노포’에는 ‘은혜 갚으러 은영이 옴. 계곡에서 냉부 비하인드 털며 백숙 한 그릇’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 윤남노는 박은영과 만남 직후 두둑한 돈봉투를 건네 이목을 집중시켰다.

윤남노는 “너한테 너무 미안해서. 내가 이거 못 줬잖아”라며 “내가 결혼식에 사실은 이름을 쓰고 축의금을 못 냈다”고 실토했다.

그러면서 “그때 진짜 돈이 없었다. 레스토랑 오픈 때문에 통장에 8만원밖에 없었다“고 고백했다.

이에 박은영은 “돈이 없어서 못 낸 거냐. 나 오빠 욕 많이 했는데”라며 “온 것도 봤고 밥 먹는 것도 내가 봤는데”라고 말해 웃음을 자아냈다. 윤남노는 곧장 “아 그래 미안하다”며 사과했다.

봉투를 받은 박은영은 “이렇게까지 기대 안 했는데”라며 돈을 세 웃음을 더했다. 윤남노는 “많이 넣지는 못했다. 대신 집에 필요한 걸 하나 사주고 싶었다”고 마음을 전했다.

한편 서울 압구정에 레스토랑을 오픈 윤남노는 MBC ‘전지적 참견 시점’을 통해 식당 개업 과정에서 약 6억원 규모의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다. 박은영은 지난 5월 의사 남편과 결혼했다.