분야별 대책 점검하고 강도 높은 대응 주문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국적으로 극한 폭염이 장기화하는 가운데 진교훈 서울 강서구청장이 3일 비상 대응체계를 한층 강화하며 구민 안전에 총력을 기울이고 있다.

진 구청장은 이날 구청에서 ‘긴급 대책회의’를 열고 취약계층 보호와 현장 근로자 안전 확보 등 분야별 폭염대책을 꼼꼼히 점검했다.

구민 피해 현황을 가장 먼저 확인한 진 구청장은 “어르신과 장애인 등 취약계층은 폭염과 같은 재난에 더욱 취약한 만큼 각별한 관심과 주의가 필요하다”며 “폭염대책이 지역사회 곳곳에서 온전히 작동될 수 있도록 현장 중심의 대응을 더욱 강화해야 한다”고 당부했다.

이어 “무더위에 직접 노출되는 야외 근로자는 온열질환 발생 위험이 높은 만큼 온열질환 예방 5대 수칙 준수와 휴게 공간 확보 등 근로자 보호조치가 현장에서 제대로 지켜지고 있는지 면밀히 살펴야 한다”고 말했다.

구는 구민의 안전을 최우선으로 두고 ▷구민 보호 ▷취약계층 및 야외 근로자 보호조치 등 분야별 폭염 종합대책을 추진 중이다.

특히, 어르신과 장애인 등 폭염 취약계층에 대한 밀착 관리를 강화했다. 평소에는 어르신 무더위 쉼터 163개소를 운영하고, 폭염특보가 발령되면 일부 쉼터의 운영시간도 연장한다.

또, 홀몸 어르신, 폐지 수집 어르신 등 돌봄이 필요한 취약계층 총 1400여 명에 대한 건강 모니터링을 지속적으로 실시한다. 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 실시간으로 안부를 확인, 필요한 경우에는 전화나 직접 방문을 통해 건강 상태를 집중적으로 살필 계획이다.

이와 함께, 이대서울병원과 부민병원 등 지역 의료기관 5곳과 협력해 온열질환 발생 현황을 실시간으로 모니터링하며 즉각 대응에 나설 계획이다.

진교훈 구청장은 “구민 안전과 직결된 사항에는 한 치의 빈틈도 있어서는 안 된다”며 “지역사회 안전망이 촘촘하게 작동될 수 있도록 폭염대책 추진에 만전을 기해달라”고 말했다.