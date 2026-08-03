[헤럴드경제=김보영 기자] 미국의 한 스타트업이 자사 로고를 몸에 문신한 지원자에게 면접 기회를 제공하는 기상천외한 이벤트를 진행했다가 역풍이 일자 결국 사과했다.

지난달 30일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 기업용 AI 에이전트 개발 스타트업 ‘레몬라임(Lemonlime)’의 최고경영자(CEO) 조던 지에츠는 최근 미국 샌프란시스코에서 열린 스타트업 행사에서 독특한 채용 이벤트를 마련했다.

지에츠는 현장에 타투 아티스트를 초청해 자사 로고를 몸에 새기는 지원자에게 즉석 면접 기회를 제공하겠다고 제안했다. 실제로 행사에서는 7명이 레몬라임 로고를 영구 문신한 것으로 전해졌다.

지에츠는 이후 이 사실을 링크드인에 공개하며 “뛰어난 인재들을 만나 우리만큼 괴짜 같은 사람인지 확인하고 싶었다”고 밝혔다. 그러면서 “우리의 사명에 헌신하는 자세가 무엇보다 중요하다. 우리 회사에 지원할 계획이라면 이 점을 기억해 두면 좋겠다”고 덧붙였다.

하지만 게시물이 확산되면서 온라인에서는 일자리를 간절히 원하는 기술직 구직자들을 착취했다는 비판이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 “면접을 보기 위해 영구 문신을 해야 할 정도로 취업시장이 망가져 버렸다”고 꼬집었다.

논란이 커지자 지에츠는 장문의 사과문을 올려 “재미있고 기억에 남는 방식으로 사람들을 만나고 싶었지만 결과적으로 무모한 행동이었다”고 인정했다.

그는 참가자들이 모두 자발적으로 원하는 문신을 선택했으며 회사 로고 문신을 강요받은 사람은 없었다고 해명했다. 또 문신을 후회하는 참가자가 있다면 제거 비용을 회사가 전액 부담하겠다고 밝혔다.

논란에도 불구하고 문신을 새긴 지원자 7명 전원은 회사의 AI 및 엔지니어링 직무 채용 절차를 진행 중인 것으로 전해졌다.

한편 미국 방산 스타트업 안두릴(Anduril)의 창립자 팔머 럭키는 “비평가들은 절대 만족하지 않을 것”이라며 지에츠를 옹호하기도 했다.

그는 “성인이 문신을 하는 것에는 아무런 문제도 없다”며 “대학 교육을 받은 성인들을 보호를 받아야 하는 어린아이처럼 취급할 필요는 없다”고 말했다.