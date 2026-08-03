2분기 매출 4조7763억원, 영업익 1178억원

[헤럴드경제=한영대 기자] LX인터내셔널은 올해 2분기 연결기준 영업이익 1178억원을 달성, 지난해 같은 기간보다 114.2% 증가했다고 3일 밝혔다. 매출은 같은 기간 24.7% 늘어난 4조7763억원을 기록했다.

글로벌 자원 가격 상승과 해상 운임 인상, 물동량 증가가 실적 확대 핵심 요인으로 작용했다. 인도네시아 AKP 니켈 광산은 니켈 판가 상승과 생산량이 증가해 이익이 증대됐고, 팜(Palm) 사업은 팜 오일 시황 상승 효과를 봤다.

IT부품, 석유화학 제품 등 주요 트레이딩 품목 시황 회복과 판매량 증가도 수익성 개선에 이바지했다. 해상 운임(SCFI)은 전년동기 대비 39.1% 올라 물류 부문 실적을 끌어올렸다.

LX인터내셔널 관계자는 “글로벌 자원 시황 상승과 트레이딩 부문의 수익성 개선으로 전년 동기 대비 실적이 큰 폭으로 증가했다”며 “니켈, 보크사이트 등 미래 유망 광물 자산 추가 인수를 지속적으로 추진하고 있다” 고 설명했다. 이어 “사업 포트폴리오 다각화와 지역 다변화를 통해 신규 수익원 발굴에 속도를 붙이면서, 실질적인 성과를 내는 데 주력할 것”이라고 덧붙였다.