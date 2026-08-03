반도체 오너 뛰고 플랫폼·바이오 밀려 삼성家 1~4위 차지…주가 급등 영향 최태원 SK그룹 회장 7위…톱 10 진입 반도체 장비업체 황철주 회장 82계단↑ 플랫폼·게임·바이오 오너 순위 뒷걸음

인공지능(AI)·반도체 열풍에 따라 국내 개인 주식 부자 순위도 요동친 것으로 나타났다.

삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 밸류체인 오너들은 지분가치 급증으로 순위가 크게 뛰었지만, 플랫폼·콘텐츠·게임·바이오 기업 대주주들은 순위 하락을 면치 못했다.

3일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난달 31일 기준 이재용 삼성전자 회장은 지분가치 46조2465억원으로, 지난해에 이어 1위를 지켰다. 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장은 3위에서 2위, 이부진 호텔신라 사장은 4위에서 3위, 이서현 삼성물산 사장은 5위에서 4위로 각각 한 계단씩 올라섰다.

AI·반도체 랠리에 힘입어 삼성전자를 비롯해 삼성물산과 삼성생명 등 주요 계열사 주가가 크게 오르면서 이들의 보유 주식 평가액도 급증했다. 삼성가 4인의 지분가치는 지난해 7월 31일 기준 35조9243억원에서 올해 7월 31일 기준 100조4212억원으로 64조4969억원 늘었다.

SK그룹 오너 일가도 SK하이닉스 주가 급등에 힘입어 순위가 크게 올랐다. 최태원 SK그룹 회장은 지분가치가 2조6352억원에서 7조2349억원으로 174.54% 증가하며 13위에서 7위로 뛰었다. 최기원 SK행복나눔재단 이사장도 34위에서 14위로 20계단 상승했다.

반도체 장비업체 오너들의 약진도 두드러졌다. 곽동신 한미반도체 회장은 12위에서 9위로 올라섰고, 곽영미 씨도 92위에서 39위로 53계단 뛰며 처음으로 50위권에 진입했다. 황철주 주성엔지니어링 회장은 지분가치가 3280억원에서 1조5006억원으로 357.43% 증가하며 110위에서 28위로 82계단 뛰었다. 성규동 이오테크닉스 회장도 44위에서 36위로 순위가 상승했다. 엄평용 유진테크 회장은 104위에서 41위로 63계단 상승하며 처음으로 상위 50명에 이름을 올렸다.

반도체 외에도 AI 인프라와 전력기기, 조선 등 강세 업종 오너들의 순위 상승이 이어졌다. 박동석 산일전기 대표는 26위를 지키며 상위권에 안착했고, 박정원 두산그룹 회장은 42위에서 27위, 박지원 두산 부회장은 58위에서 33위로 각각 뛰어올랐다. 정기선 HD현대 회장도 48위에서 37위로 순위가 상승했다.

반면 플랫폼과 콘텐츠 기업 오너들은 줄줄이 순위가 밀렸다. 김범수 카카오 창업자는 10위에서 17위로 내려앉았고, 방시혁 하이브 의장은 9위에서 18위, 장병규 크래프톤 의장은 14위에서 23위로 하락했다. 이해진 네이버 창업자도 24위에서 29위로 밀렸으며, 방준혁 넷마블 의장은 30위에서 49위까지 떨어졌다.

바이오 기업 대주주들도 순위 하락을 피하지 못했다. 박순재 알테오젠 대표는 7위에서 13위, 정상수 파마리서치 회장은 19위에서 32위로 각각 내려갔다. 이상훈 에이비엘바이오 대표는 36위에서 45위, 형인우 엔솔바이오사이언스 대표는 29위에서 48위로 밀려났다.

금융투자업계에서는 이번 순위 변화를 단순한 주가 등락이 아니라 시장의 평가 기준이 AI·반도체 중심으로 재편된 결과로 보고 있다. 산업 지형 변화가 오너들의 지분가치와 개인 주식부호 순위에도 반영됐다는 분석이다.

김민기 자본시장연구원 연구위원은 “2000년 IT 버블과 2010년 반도체 호황이 특정 산업 내 순환이었다면 이번 AI 랠리는 산업 전반의 구조적 전환이라는 점에서 차별적”이라며 “한국 반도체·장비 업체들이 고대역폭 메모리(HBM)와 첨단공정 등 고부가가치 영역을 선점하면서 개별 기업이 아닌 국가 산업 경쟁력까지 평가받고 있다”고 말했다.

이어 “플랫폼·바이오 업종 오너들의 순위 하락은 개별 기업 이슈보다 시장의 평가 축이 AI·반도체 중심으로 이동한 결과로 볼 수 있다”며 “다만 이것이 구조적인 변화인지 단기적인 순환인지는 향후 반도체 실적 개선과 플랫폼·바이오 업종의 AI 대응 성과를 더 지켜볼 필요가 있다”고 설명했다. 그러면서 “투자자들은 지분가치 상승 자체보다 기업의 실질적인 현금 창출 능력과 주주환원, 지속가능한 성장 여부를 함께 살펴봐야 한다”고 덧붙였다. 송하준 기자