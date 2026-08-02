상반기 서울 방문 외국인 823만명…전년보다 21%↑ 카드 소비 5.6조원 ‘역대 최대’…4~6월, 1조원 돌파 자치구별 강남구 29%>중구 28%>마포구 7% 등 순서 업종별 쇼핑·의료 순…두 분야 71%, 소비 이끈 ‘양대축’

[헤럴드경제=신상윤 기자] 올해 상반기 서울을 찾은 외국인이 작년 동기 대비 20% 이상 증가하고 이들이 서울에서 소비한 신용카드 금액이 작년보다 50% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 이들이 서울에서 가장 많이 신용카드를 사용한 지역은 강남구였다.

2일 서울시에 따르면 올해 1∼6월 서울을 방문한 외국인 관광객이 823만명으로, 지난해 상반기에 비해 21.3% 증가했다.

외국인 관광객이 서울에서 결제한 신용카드 금액은 총 5조6192억원으로, 지난해 같은 기간 대비 56.8% 증가했다.

서울시 관계자는 “올 상반기 관광객과 소비액은 모두 역대 최고를 경신한 것”이라며 “관광객 증가보다 소비액 증가 폭이 훨씬 커 서울 관광이 양적 회복을 넘어 체류와 소비 중심의 성장 단계로 진입하고 있는 것으로 분석된다”고 설명했다.

지역별로는 강남구가 전체 외국인 카드 소비의 29.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 중구 28.4%, 마포구 7.3% 순으로 나타났다. 이들 3개 자치구에서만 전체 카드소비액의 65.0%가 결제됐다.

명동·동대문과 강남권이 쇼핑·의료관광의 중심축을 형성하면서 홍대와 성수 등 서울의 일상과 현지 문화를 경험할 수 있는 지역으로 외국인의 방문과 소비가 확산하는 흐름이 나타났다고 서울시는 설명했다.

3월 광화문광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브’ 등 K-콘텐츠 산업의 성장과 역사·문화가 어우러진 지역 관광 프로그램 등도 외국인 관광객의 발길을 끈 것으로 나타났다. 관광객이 해설사와 함께 서울의 골목과 역사 현장을 걷는 ‘서울 도보해설관광’의 경우 올해 상반기 4만6천여명이 참여했으며 이 중 약 35%가 외국인으로 채워졌을 정도였다.

서울을 가로지르는 한강도 잠시 둘러보는 관광지를 넘어 공연과 축제, 체험이 결합한 체류형 관광 공간으로 바뀌고 있다.

한강 전역에서 진행한 ‘서울스프링페스티벌 2026’ 참가자 706만명 가운데 117만명이 외국인이었다. 이 기간 한강버스 선착장 입주업체 매출도 전년 대비 257% 증가했다. 여의도공원에서 운영하는 계류식 가스 기구 ‘서울달’ 탑승객 중 외국인 비율도 지난해 40.2%에서 올해 상반기 43.6%로 올라갔다.

카드 소비액을 업종별로 살펴보면 쇼핑업이 전체의 46.4%로 가장 큰 비중을 차지했다. 의료·웰니스업이 24.4%로 뒤를 이어 쇼핑, 의료·웰니스 분야가 서울의 외국인 관광 소비를 이끄는 양대 축으로 나타났다. 두 업종을 합친 비중은 70.8%나 됐다. 이어 식음료업(13.1%), 숙박업(10.7%) 등의 순이었다.

서울 내 소비액은 대형쇼핑몰이 같은 기간 7063억원에서 1조2234억원으로 73.2% 증가하며 가장 큰 성장세를 기록했다. 의료관광 소비액은 5563억원에서 9084억원으로 63.3%, 외식 소비액은 3782억원에서 5843억원으로 54.5% 각각 늘었고, 뷰티 분야는 3311억원에서 4637억원으로 40.0% 증가했다.

서울시는 민선 9기 핵심 전략인 ‘야간경제’에 맞춰 올 하반기 야간관광 콘텐츠를 확대한다. 외국인 관광객이 낮뿐 아니라 저녁과 밤까지 서울을 즐길 수 있도록 지원하고, 이를 통해 관광명소 인근 미식, 쇼핑, 문화, 콘텐츠, 지역상권 활성화에 나선다는 전략이다.

아울러 의료관광과 마이스(MICE, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시), 프리미엄 관광 등 고부가 관광산업 육성에도 속도를 낼 방침이다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “하반기 체험형 관광 콘텐츠를 지역 상권과 더욱 긴밀히 연계해 관광객이 서울 곳곳을 즐기고 그 효과가 골목상권과 지역경제 전반으로 확산될 수 있게 하겠다”고 말했다.