[헤럴드경제=김광우 기자] “진짜 야생의 호랑이가 나타났다”

숲속 생태계 최고 포식자에 해당하는 호랑이. 무자비한 밀렵과 불법 거래의 대상이 되며 사실상 ‘절멸’ 위기에 처한 것으로 알려졌다.

우리나라의 경우도 마찬가지. 한때 존재했던 ‘한반도 호랑이’는 자취를 감춘 지 오래. 전 세계적으로도 불과 100년여의 기간 동안 95% 이상의 개체가 줄었다.

특히 야생에서 호랑이를 포착하기는 ‘하늘의 별 따기’ 수준. 그런데 최근 다시금 개체수가 늘어나며, 카메라에 포착되는 사례가 이어지고 있다.

오랜 시간 호랑이 개체 보전을 위한 전 세계의 노력이 결과를 보인 것.

누군가는 호랑이 보전이 뭐가 중요하냐고 반문할 수 있다. 하지만 여기에는 단순히 ‘호랑이 살리기’를 뛰어넘는 의미가 담겨 있다.

거대한 숲속에서도 ‘산신’이라 불리는 호랑이가 생태계에서 가진 역할은 적지 않다. 전문가들 또한 호랑이 보전이 동물과 자연을 넘어 ‘사람’까지 지키는 일이 될 것이라고 강조한다.

31일 세계자연기금(WWF)에 따르면 현재 호랑이는 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록상 ‘멸종위기종(EN)’으로 지정돼 있다. 국내에서도 멸종위기 야생동물 1급으로 지정돼 있다. 쉽게 말해, 빠른 시일 내에 더 이상 호랑이를 야생에서 볼 수 없을지도 모른다는 것.

호랑이의 개체 수가 줄어든 원인은 ‘인간’이다. 호랑이는 강인한 이미지와 아름다운 줄무늬 때문에 오랫동안 밀렵과 불법 거래의 대상이 돼 왔다. 아시아 일부 지역에서는 가죽과 신체 일부를 장신구나 의약품 원료로 사용하기 위한 불법 거래가 이어지고 있다.

야생동식물 거래 감시단체 트래픽(TRAFFIC)에서 지난해 발표한 보고서에 따르면, 2000년부터 2025년 6월까지 세계에서 적발된 호랑이 관련 압수 사건은 2551건에 달했다. 압수된 호랑이와 신체 부위를 개체 수로 환산하면 최소 3808마리다.

최근에도 상황은 나아지지 않았다. 2020년부터 2025년 6월까지 약 5년 반 동안 적발된 호랑이는 573마리, 한 달 평균 9마리꼴이었다. 특히 가죽이나 뼈뿐만 아니라 살아 있거나 죽은 호랑이 한 마리가 통째로 압수되는 사례가 늘고 있다.

심지어 불법 거래를 위한 ‘호랑이 농장’까지 운영되는 상황. 산림 개발과 서식지 파괴까지 이어지며 호랑이의 생존은 더 어려워졌다. 서식지를 잃은 호랑이가 인가로 내려오는 경우도 늘어나며, 보복 포획과 밀렵까지 나타나는 ‘악순환’도 빼놓을 수 없다.

그야말로, 어디에도 발을 붙이기 힘든 상황. WWF에 따르면 지난 150년간 전 세계 야생 호랑이의 개체수는 약 95%가량 줄어든 것으로 나타났다. 지난 2010년에는 기존 10만마리 수준이었던 야생 호랑이 개체수가 전체 3200마리까지 줄어들며, 역대 최저치를 기록했다.

하지만 2010년 이후 추세는 반등했다. 2010년 호랑이 정상회담을 통해 13개 호랑이 서식 국가들이 모여 시작한 ‘TX2(Tiger Times Two)’ 프로젝트가 그 계기였다. 이들은 2022년까지 야생 호랑이 개체수를 두 배로 늘리는 것을 목표로 정부, 시민단체 등과 함께 불법 밀렵단속과 서식지 보호 등을 추진했다.

그 결과 2010년 기준 약 3200마리까지 줄었던 전 세계 야생 호랑이는 2023년 약 5574마리까지 회복됐다. 이후에는 2034년을 목표로 호랑이 보전 전략을 수립해 22개의 핵심 보전 지역에서 야생 호랑이 개체군과 서식지를 확대하기 위한 활동을 이어가고 있다.

사정이 이렇다 보니, 야생에서 호랑이가 포착되는 사례도 빈번해지고 있다. 지난해 11월에는 백두산 생태권에 해당하는 훈춘 보호구역에서 시베리아 호랑이 대가족이 카메라에 포착돼, 화제가 되기도 했다. 어미와 다섯 마리의 새끼가 함께 있는 이례적인 모습이었다.

시베리아 호랑이는 우리나라에서 ‘백두산 호랑이’라고 부르는 종류. 한때 백두산을 포함한 한반도 산악 지대에 서식했다. 하지만 일제강점기 산림 벌채 등으로 먹잇감이 줄고, 대규모 포획 정책이 이뤄지며 멸종했다. 중국에서도 2010년 무렵 개체수가 총 20마리 이하로 줄어들며 사실상 멸종을 앞두고 있었다.

하지만 2010년대 이후 본격적인 보호 정책이 시작되며, 개체수가 늘어난 것으로 알려졌다. 현재 중국 국립공원에 서식하고 있는 야생 호랑이의 수는 70마리 수준에 달한다.

국제 사회에서 호랑이 개체 보전에 공을 들이는 이유는 다른 게 아니다. 바로 최상위 포식자로서 생태계에 중추적인 역할을 하고 있기 때문. 흔히 이런 종을 ‘우산종(Umbrella Species)’이라고 한다. 해당 종을 보호하면, 같은 서식지에 살아가는 다른 야생동물과 생태계까지 함께 보호된다.

WWF는 호랑이 한 마리를 보호하기 위해 약 1만헥타르의 숲을 보전해야 한다고 설명한다. 서울 전체 면적의 6분의1에 해당하는 수준.

특히 호랑이 주요 서식지는 아시아의 세계적 주요 유역 9곳과 겹쳐 있으며, 이 유역에서 공급되는 물에 의존하는 사람은 8억명이 넘는다. 호랑이를 지키는 일이 수많은 야생동물뿐 아니라 사람들의 식수원과 산림을 지키는 일이기도 한 것.

호랑이 개체수 회복은 진전을 보이고 있지만, 아직 안심할 수준은 아니다. 멸종위기에서 벗어나기 위해, 더 많은 관심이 필요하다는 게 호랑이 보호 단체 측의 설명이다. 한국 WWF 또한 시민들이 일상 속에서 글로벌 호랑이 보전활동에 참여할 수 있도록 ‘해피애니버서리(Happy Aniversary)’ 캠페인을 운영하고 있다.

한국 WWF 관계자는 “동물 기념일을 계기로 멸종위기 동물을 조명하는 해피애니버서리 캠페인은 올해 7월부터 9월까지 호랑이를 캠페인의 주인공으로 선정했다”며 “1960년대부터 호랑이를 대표적인 보전종으로 보호해 왔으며, 앞으로도 건강한 숲과 생물 다양성, 그리고 사람과 자연이 함께 살아가는 미래를 위해 호랑이 보전 활동을 지속해 나갈 예정”이라고 설명했다.