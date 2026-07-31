국가데이터처 6월 산업활동 동향 자동차 15.4%·반도체 4.5% 증가 등 전산업생산 2.3% 늘며 6년래 최대폭 “중동 불안 여전, 민생 부담경감 총력”

6월 국내 생산과 소비, 투자가 일제히 증가했다. 주요 산업활동 지표가 동반 개선된 것은 지난 3월 이후 3개월 만이다.

자동차 부품 수급 정상화와 반도체 생산 반등에 힘입어 전산업 생산은 6년 만에 가장 큰 폭으로 늘었다. 소비도 승용차와 가전제품 판매 호조에 힘입어 확대됐다.

31일 국가데이터처가 발표한 ‘6월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 120.1(2020년=100)로 전월보다 2.3% 상승했다.

전산업 생산은 4월(-0.5%)과 5월(-0.4%) 두 달 연속 감소했지만 6월 들어 증가세로 반등했다. 증가 폭은 2020년 6월(2.9%) 이후 가장 컸다.

광공업 생산은 전월 대비 6.4% 늘며 6년 만에 최대 증가율을 기록했다. 자동차 생산은 15.4% 증가했고 반도체도 4.5% 늘며 전달(-10.0%) 감소에서 플러스로 전환했다. 반면 전자부품(-10.4%), 통신·방송장비(-1.5%), 컴퓨터(-4.9%) 생산은 줄었다.

이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “지난 3월 자동차 엔진 부품사 화재로 차질을 빚었던 부품 수급이 정상화하고 국내외 수요가 늘면서 자동차 생산이 큰 폭으로 증가했다”며 “반도체는 월별 생산계획에 따라 등락이 있었는데 지난달에는 메모리와 비메모리 반도체 전반의 수요가 늘면서 생산이 증가했다”고 설명했다.

내수 지표도 회복세를 보였다. 상품 소비를 나타내는 소매판매액지수는 전월보다 2.7% 증가했다.

승용차와 통신기기·컴퓨터 판매가 늘면서 내구재 판매는 12.6% 증가해 2009년 9월(14.0%) 이후 16년 9개월 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 승용차 판매는 21.8% 늘어 6년 3개월 만에 최대 폭으로 증가했다.

자동차 판매 확대에는 부품 수급 정상화와 함께 6월 말 개별소비세 인하 종료를 앞두고 수요가 몰린 영향이 작용한 것으로 분석됐다. 삼성전자와 LG전자 등의 가전제품과 통신기기 할인 행사도 소비 증가를 뒷받침했다.

서비스업 생산은 금융·보험업과 운수·창고업을 중심으로 전월보다 0.7% 증가했다. 설비투자는 정밀기기 등 기계류(6.9%)와 자동차 중심의 운송장비(3.4%) 투자가 늘면서 전월 대비 5.8% 확대됐다.

건설기성(불변)은 토목 공사 실적이 1.3% 감소했지만 건축 공사가 5.9% 늘면서 전월보다 4.1% 증가했다. 다만 건설수주는 공장·창고 등 건축 부문 부진의 영향으로 전년 동월보다 28.1% 감소했다.

현재 경기 흐름을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트 상승했고, 향후 경기 전망을 나타내는 선행종합지수 순환변동치도 0.9포인트 올랐다.

분기 기준으로는 2분기 전산업 생산이 전분기보다 0.9% 증가했다. 같은 기간 소매판매는 1.7% 감소했지만 설비투자는 3.6% 늘었다.

상반기 전체로는 전산업 생산이 2.8% 증가했고 소매판매와 설비투자는 각각 2.8%, 11.4% 늘었다. 반면 건설투자는 5.3% 감소했다. 이 심의관은 “생산과 소비, 설비투자는 상승 추세지만 건설 부문은 여전히 부진한 상황”이라고 말했다.

정부는 7월에도 수출 호조가 이어지고 소비와 기업심리도 개선세를 보이는 만큼 향후 경기 여건도 개선될 것으로 내다봤다. 다만 미국과 이란의 무력충돌 재개 등으로 대외 불확실성이 지속되고 있는 만큼 하반기 경제성장전략을 차질 없이 추진하고 에너지·공급망 리스크 관리와 물가·고용 등 민생 부담 경감에 총력을 기울일 방침이다. 양영경 기자