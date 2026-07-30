[헤럴드경제=장윤우 기자] 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 유튜브 등에서 대한축구협회를 비판해 온 축구인들을 향해 “현장에 들어와서 바꾸라”고 일침을 가했다.

30일 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 청문회에 증인으로 참석한 홍 전 감독은 여야 의원들의 질의를 받았다. 이날 청문회에는 홍 전 감독과 함께 이용수 대한축구협회 회장 직무대행, 정몽규 전 대한축구협회 회장 등도 출석했다.

이날 청문회에서는 최근 유튜브 등을 통해 국가대표를 거친 축구인들이 축구협회의 ‘카르텔’ 등을 지적하는 데 대한 홍 감독의 의견을 묻는 질의도 나왔다.

국민의힘 조은희 의원은 전 국가대표 골키퍼이자 유튜버로 활동 중인 김영광이 “학연·선후배 문화 속에서 많은 문제가 덮여왔다”고 한 발언과, 이천수가 “축구협회를 좌지우지하는 실세 5명을 끌어내야 한다. 회장만 바뀐다고 KFA가 변하는 것이 아니다”라고 한 주장을 언급하며 “축구협회 카르텔에 동의하느냐”고 물었다.

이에 대해 홍 전 감독은 “협회가 그런 목소리를 가볍게 들어서는 안 된다”며 “그분들도 협회에서 일을 해봤기 때문에 무엇이 문제인지 알고 있을 것”이라고 답했다.

그러면서 홍 감독은 “문제를 알고 있으면 현장에 들어와서 본인이 노력해 바꿀 수 있는 구조를 만들면 될 듯하다”면서 “정말 어려운 일이지만, 젊은 친구들이 들어와서 어려운 점을 바꿔주면 좋겠다”고 했다.

홍 전 감독은 “밖에서 좋은 역할을 하는 것도, 얘기하는 것도, 쓴소리하는 것도 좋지만, 안에서 현실이 얼마나 어려운지 깨닫고 그러다 보면 본인들이 책임감 갖고 더 바꿀 수 있을 거란 생각”이라며 “한국 축구계에서 어려움을 겪고 있는 사람들은 땀과 먼지를 마시며 현장에서 뛰고 있는 지도자들”이라고 강조했다.

축구가 국민의 응원을 받다 믿지 못하게 된 이유를 묻는 말에는 “신뢰를 잃는 일을 많이 했기 때문”이라고 짧게 답했다.

한편, 이날 홍 전 감독은 모두발언에서 “북중미 월드컵에서 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 국민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다”라고 사과했다.