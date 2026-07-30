[헤럴드경제=김광우 기자] “생닭을 안 씻고 먹는다고?”

포장지에서 꺼낸 생닭. 대부분은 그대로 싱크대에 가져가 흐르는 물에 씻겨 낸다. 미끌미끌한 껍질과 붉은 육즙까지 그대로 먹기에는 무언가 찝찝한 기분.

하지만 당연하다고 생각했던 이 행동, 오히려 식중독균을 주방 곳곳에 퍼뜨릴 위험이 있다.

바로 닭의 분변과 내장으로부터 나온 식중독균이 세척 과정에서, 조리대와 식기 등 곳곳에 퍼질 수 있기 때문.

실제 미국 등 일부 국가에서는 소비자들에 생닭을 씻지 말고, 바로 충분히 익혀 먹으라고 권고한다.

심할 경우 탈수·고열에 이어 혈변까지 유발할 수 있는 해당 세균. 그리 드물게 발견되는 것도 아니다. 시중 닭고기 제품 3개 중 1개에 해당 세균이 들어있다는 분석도 나온 바 있다.

국내 감염 사례도 점차 늘어나는 상황. 소비자 피해를 유발하는 뜻밖의 원인이 있다는 주장도 나온다.

바로 ‘공장식 축산’ 좁은 공간에서 막대한 수의 닭을 사육하는 산업적 구조가 확장된 데 따라, 해당 세균이 퍼지고 적응할 기회를 키우고 있다는 것이다.

흔히 생닭에서 발견되는 세균의 이름은 ‘캄필로박터균’. 닭을 비롯한 가금류의 장에 흔히 서식한다. 사람에게는 설사와 복통, 발열 등을 일으키는 ‘식중독균’에 해당한다. 하지만 닭은 균을 보유하고도 뚜렷한 증상을 보이지 않는다.

장에 서식하는 균이 식탁까지 올라오는 원인은 도축 과정에 있다. 배를 갈라 내장을 꺼내는 과정에서 장 내용물이나 분변에 묻은 균이 표면으로 옮겨 가는 것. 일정 수준의 열을 가하면 사라질 수 있지만, 세척만으로 미세한 균을 다 제거하기는 힘들다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 생닭 제품에 대해 바로 조리할 수 있는 상태이기 때문에, 한 번 더 씻을 필요가 없다고 안내하고 있다. 이에 생닭을 채소 등에 닿지 않게 하고, 별도의 도마를 사용한 뒤 손과 조리도구를 씻어야 한다고 설명한다.

우리나라 질병관리청의 경우, 생닭을 씻지 말 것을 권고하지는 않는다. 다만, 세척해야 한다면 다른 식재료를 모두 준비한 뒤 가장 마지막에 씻고, 물이 주변으로 튀지 않도록 주의하라고 권고하고 있다. 세척하더라도, 교차오염을 예방해야 한다는 얘기다.

해당 세균이 생닭 제품에 매우 드물게 들어 있는 것도 아니다. 지난 2023년 충남대 식품공학과 연구팀이 1985년부터 2020년까지 국내에서 수행된 관련 연구를 분석한 결과, 닭고기 시료에서의 카필로박터 통합 검출률은 36% 수준으로 책정됐다.

쉽게 말해 10개 중 3~4개에서 관련 세균이 검출됐다는 것. 여타 연구에서도 제품 표본에 따라 최소 20%대에서 최대 70%대까지 세균이 검출되고 있다. 유통되는 생닭의 상당 부분이 캄필로박터균의 주요 노출원이 되고 있다는 것.

감염 사례도 늘어나는 추세다. 질병관리청 감염병 신고현황 자료에 따르면 지난 2025년 캄필로박터균 감염증으로 신고된 수는 3777건으로 2024년(3354건)과 비교해 400건가량 증가했다. 이는 집계가 시작된 2015년 이후 최다 신고 수에 해당한다.

우리나라 뿐만 아니다. 유럽질병예방통제센터(ECDC)와 유럽식품안전청(EFSA) 또한 최근 5년간 캄필로박터균 감염증이 통계적으로 증가했다고 분석했다. 유럽연합의 신고 환자는 2022년 약 14만명에서 2024년 약 16만8000명으로 증가했다.

일각에서는 기후변화에 따라 전반적인 여름철 기온과 습도가 증가하며, 이같은 감염증이 증가할 수 있다고 설명한다. 실제 지난 23일 발표된 ‘감염병 표본감시 29주차’ 결과에 따르면 캄필로박터균 감염 환자는 전주 대비 26.6%가량 크게 증가해, 지속적인 모니터링이 필요한 상황이다.

다만, 날씨 변화 외에도 공장식 축산의 확대로 감염 위험이 커지고 있다는 지적도 나온다. 영국 옥스퍼드대학교 이네오스 항균제연구소 연구진은 최근 미국국립과학원회보(PNAS)에 산업적 양계 확대와 캄필로박터균의 진화를 분석한 연구를 발표했다.

연구에 따르면 세계 닭 사육 마릿수는 1960년대 이후 약 7배 늘어 약 310억마리에 달했다. 연구진은 이러한 거대한 닭 집단을 여러 출처에서 들어온 균을 흡수하고 증폭하는 생태학적 ‘병원균 스펀지’에 비유했다.

사람은 값싼 닭고기를 대량 생산하기 위해 세계 곳곳에 거대한 ‘닭 집단’을 만들었고, 세균 입장에서는 끊임없이 새로운 숙주가 공급되는 대규모 서식지가 생긴 것. 사람이 만든 닭고기 생산 방식이 병원균의 생태와 진화에도 영향을 미치고 있다는 설명이다.

일부 국가에 한정된 사례가 아니다. 2023년말 기준 한국에서 사육 중인 닭의 수는 약 1억8200만마리다. 이중 고기용 닭은 약 9000만마리에 달한다. 고기용 닭의 사육밀도는 1㎡당 9마리 이하. 가로세로 길이 30㎝ 남짓에 불과한 크기에서 평생을 살고 있다.

단순 감염병 문제만이 아니다. 사육 밀도는 닭의 건강에 부정적 영향을 미친다. 닭의 이동성을 제한하며 피부염, 깃털 오염, 스트레스 호르몬 증가 등 문제를 초래한다. 전염병 방지를 위해 사용된 항생제 등은 직접 인간에 몸까지 전달되기도 한다.

한국축산식품과학회가 지난 2018년 발표한 연구 결과에 따르면 전국 소매 식료품점에서 총 58개의 닭고기를 수거해 분석한 결과 항생제 잔류물의 총 검출률은 45%에 달하는 것으로 보고된 바 있다.

한편 닭고기에서 종종 발견되는 ‘고름’ 또한 열악한 사육 환경에서 면역력이 떨어지며 발견된다. 특히 좁은 우리, 다량의 항생제 및 살충제 노출 등 잔인한 사육 환경에서 키워진 닭에서 고름이 다수 발생한다. 병든 닭인 셈이다.

우리가 직접 노란색 고름을 보는 일은 드물다. 하지만 이는 육가공 처리 과정에서 폐기되거나, 깨끗한 부위만 남은 상태로 출고되기 때문. 살 속에 파묻혀 잘 보이지 않았던 고름이 간혹 그대로 소비자에게 전해지는 것뿐이다.

사정이 이렇다 보니, 소비자에게 전가되는 부작용을 줄이기 위해서라도 닭의 사육환경을 개선해야 한다는 주장이 나온다. 연구 책임자인 샘 셰퍼드 옥스퍼드대 교수는 “산업적 축산은 지구상에서 가장 거대한 동물 서식지 중 하나를 만들어냈다”며 “인간이 초래한 환경 변화가 감염병 확산을 늘릴 수 있다는 새로운 증거”라고 지적했다.