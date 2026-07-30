코스닥 4회 발동때 코스피는 9회 울려 사이드카는 코스닥 27회·코스피 43회 반도체 편중에 ‘레버리지 ETF’ 직격탄

올해 들어 코스피의 변동성이 코스닥을 훌쩍 뛰어넘고 있다. 올해 들어 코스피에서는 서킷브레이커와 사이드카가 코스닥보다 두 배 이상 발동될 정도로 가격 변동이 컸다. 증권가는 코스피 시가총액의 절반가량이 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 편중 구조를 코스피 변동성이 커진 주원인으로 지적한다. 외국인 대규모 순매도에 단일종목 레버리지까지 더해지면서 코스피 변동성을 키웠다는 분석이다.

30일 한국거래소에 따르면 올해 코스피 시장에서는 서킷브레이커가 9차례 발동됐다. 같은 기간 코스닥은 4차례 발동됐다.

지수가 장중 8% 이상 급락할 때 발동되는 서킷브레이커는 발동 자체가 이례적인 장치다. 역대 들어 코스피에선 총 15차례, 코스닥에선 14차례만 발동됐다. 코스피는 15차례 중 9차례가, 코스닥은 14차례 중 4차례가 올해 발동됐다.

프로그램 매매를 일시 중단하는 사이드카도 올해 코스피에서 43차례, 코스닥에선 27차례 발동됐다. 서킷브레이커, 사이드카 모두 코스피 발동건수가 코스닥을 크게 웃돌고 있다.

통상 국내 증시에서 변동성은 코스피에 비해 코스닥이 심했다. 올해의 경우는 정반대 흐름이다. 지수가 이례적으로 급등한 만큼 더 이례적으로 급락장을 이어가고 있다.

코스피가 유독 크게 흔들린 배경에는 반도체 편중 구조가 있다. 한국거래소에 따르면 29일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액은 2242조3688억원으로, 코스피 전체 시총(4669조1014억원)의 48.03%를 차지했다. 코스피가 사상 최고치를 기록했던 6월 22일에도 두 종목 비중은 55.67%에 달했다. 코스피 시총의 절반 안팎이 두 종목에 집중된 만큼 양대 반도체주가 동시에 급락하면 지수 전체가 크게 흔들릴 수밖에 없다.

윤여삼 메리츠증권 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스의 코스피200 내 합산 시총 비중이 60.7%까지 확대되면서 종목 분산 효과가 크게 약화됐다”며 “고점 이후 코스피가 2358.8포인트 하락하는 동안 반도체 업종이 1892포인트를 설명해 전체 낙폭의 80.2%를 차지했다”고 분석했다.

반도체 악재가 투자심리를 자극하고, 위축된 투자심리가 다시 추가 매도로 이어지는 악순환도 변동성을 키운 요인으로 꼽힌다. 중국 반도체 업체의 기술 추격과 인공지능(AI) 투자 둔화 우려, 미국 장기금리 상승, 국제유가 급등 등 개별 악재가 한꺼번에 반영되면서 반도체 업종 전반에 대한 공포심리가 확대됐다는 분석이다.

이경민 대신증권 연구원은 이를 ‘자기 강화’ 현상으로 설명했다. 그는 “최근 시장은 하락하면 하락의 이유를 찾고, 그 이유가 다시 투자심리 위축과 추가 매도로 이어지는 악순환이 반복됐다”며 “창신메모리(CXMT)와 중국산 DUV 노광장비 이슈도 실제 기술력이나 상용화 가능성보다 투자자들의 공포심리를 자극한 측면이 컸다”고 말했다. 이어 “반도체발 악재가 시장 전반의 투자심리 위축으로 확산되면서 코스피 전체의 변동성을 키우는 결과로 이어졌다”고 덧붙였다.

송하준·김유진 기자