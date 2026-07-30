[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국토교통부가 광주 군 공항 부지 일원을 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 지정한 것에 대해 민형배 전남광주통합특별시장이 환영의 뜻을 밝혔다.

민 시장은 “군 공항 부지의 후보지 지정은 우리나라 반도체 산업의 새로운 성장축을 구축하는 역사적 출발점이 될 것”이라며 “정부·관계기관의 결단에 감사드리며, 성공적으로 국가 프로젝트가 추진될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이어 “광주 군 공항 부지 반도체 국가산업단지는 생산·연구·기업지원·정주 기능이 융합된 미래형 첨단도시로 조성돼야 한다”며 “정부·기업·관계기관과 원팀 체계를 만들어 반도체 산업의 새로운 성장 거점으로 육성해 나가겠다”고 강조했다.

국토부는 지난 29일 산업입지정책심의회 심의·의결을 거쳐 광주 군 공항 부지 일원 약 8264㎡(250만평)를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 지정했다.

국가산업단지 조성 필요성, 기업 투자수요 등을 종합적으로 검토했고, 부지에 주거·교육·문화·교통 기능이 연계된 기업형 첨단도시로 발전시키겠다고 밝혔다.

특별시도 삼성전자·SK하이닉스 등 앵커 기업의 투자 일정에 맞춰 2030년 6월 반도체 생산시설(팹) 준공을 목표로 행정지원 체계를 가동할 예정이다.