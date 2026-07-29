[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]대구시와 경북도가 대구경북신공항 건설과 행정통합, 2차 공공기관 이전 등 지역 핵심 현안 해결을 위한 공동 대응에 본격 나섰다.

추경호 대구시장과 이철우 경북지사는 29일 오후 경북도청에서 첫 공식 회동을 갖고 대구·경북의 미래 성장동력 확보와 국가균형발전을 위한 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

이들은 이날 회동에서 대구·경북의 지속 가능한 발전을 위해 양 지역 간 협력이 무엇보다 중요하다는 데 공감하고 주요 현안 해결을 위한 긴밀한 소통과 공조를 이어가기로 뜻을 모았다.

따라서 먼저 행정통합 추진에 속도를 내기로 했다.

양 시장·도지사는 현재 국회 법제사법위원회에 계류 중인 대구·경북 행정통합 관련 법안을 이번 정기국회에서 반드시 처리해 오는 2028년 총선과 함께 통합단체장을 선출하고 통합특별시를 출범시켜야 한다는 데 의견을 같이했다.

또 2차 공공기관 이전과 관련해서도 공동 대응에 나선다.

수도권 일극 체제와 지방소멸 위기 극복을 위해서는 2차 공공기관 이전이 반드시 필요하다는 데 공감했으며 대구·경북이 로봇과 미래모빌리티, 반도체, 이차전지 등 미래산업의 핵심 거점이라는 점을 정부에 적극 알리기로 했다.

특히 대구경북신공항 건설과 관련해서는 적기 개항을 위해 함께 노력하기로 합의했다.

이를 위해 전문가와 지역 국회의원, 관계기관 등의 다양한 의견을 수렴하고 실무 협의를 지속하는 한편 구체적인 추진 방안을 논의하기로 했다.

양 시·도는 오는 8월 이철우 지사가 대구시를 방문해 후속 논의를 이어가는 등 협력 체계를 유지 하기로 뜻을 모았다.

추경호 대구시장은 “대구와 경북이 함께 해결해야 할 과제가 어느 때보다 많다”며 “대구경북신공항을 비롯한 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 경북과 긴밀히 협력하고 정부와 국회의 협조를 적극 이끌어 시민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “대구·경북은 한 뿌리이며 함께할 때 더 큰 경쟁력을 가질 수 있다”며 “오늘 회동을 통해 신공항과 행정통합 등 주요 현안에 대한 양 시·도의 입장이 다르지 않다는 점을 다시 확인했다”며 “시·도민의 염원이 하루빨리 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.