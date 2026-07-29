34개 메뉴, 점자 파일로 변환 제공 금융상품 안내·가입 화면에도 적용

[헤럴드경제=김은희 기자] NH농협은행은 시각장애인의 금융거래 접근성을 높이기 위해 개인인터넷뱅킹 내 주요 메뉴와 금융상품 안내 화면에 전자점자 서비스를 도입했다고 29일 밝혔다.

농협은행은 인터넷뱅킹 화면 하단의 ‘전자점자’ 버튼을 통해 전계좌조회, 거래내역조회, 각종 증명서 발급 등 34개 주요 메뉴의 금융 정보를 점자 파일로 변환해 제공한다.

특히 은행권 최초로 금융상품 안내·가입 화면까지 전자점자 시스템을 확대했다. 원화 및 외화 예·적금 등 총 22종의 금융상품 약관과 설명서를 전자점자 파일로 확인할 수 있으며 인터넷뱅킹에서 판매 중인 6개 상품군 435종의 고객 교부서류 역시 점자 번역본을 제공한다.

농협은행은 최근 장애인 고객의 안정적인 자산관리와 경제적 자립을 지원하는 신탁상품 ‘NH올원더풀 장애인신탁’을 출시하는 등 금융소외계층 특화 상품·서비스를 확대하고 있다.

농협은행 관계자는 “시각장애인 고객의 거래 편의성이 높아질 것으로 기대된다”고 전했다.