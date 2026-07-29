[헤럴드경제=이명수 기자] ‘참교육’이 ‘오징어 게임’에 이어 넷플릭스 역대 최고 인기 비영어 쇼 톱 10에 들었다.

연합뉴스에 따르면, 넷플릭스는 ‘참교육’이 공개 8주 만에 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 6천20만을 기록하며 넷플릭스 비영어권 역대 최고 인기 시리즈 10위에 올랐다고 29일 밝혔다.

역대 최고 인기 비영어 쇼 순위에서는 ‘오징어 게임’ 시즌1, 2, 3이 나란히 1∼3위를 차지하고 있다.

‘참교육’은 글로벌 신드롬을 일으킨 ‘오징어 게임’ 시리즈에 이어 한국 콘텐츠로는 네 번째로 이 순위에 이름을 올렸다.

배우 김무열이 주연한 ‘참교육’은 동명 웹툰을 원작으로 가상 기관인 ‘교권보호국’이 선을 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 교육 현실을 바로잡는 이야기를 그렸다.

실제 사건·사고를 떠올리게 하는 공교육 현장의 문제를 초법적인 방식으로 엄하게 응징하는 판타지적 스토리와 카타르시스를 안기는 배우들의 연기, 통쾌한 액션이 전 세계 시청자들에게 호응을 얻었다.

이날 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 이 작품은 지난 20일부터 26일까지 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 본 비영어 쇼 7위에 올랐다.

공개 8주 차에도 시청수 230만을 기록하며 전 세계 37개국에서 톱 10을 유지했다.

‘참교육’ 외에도 ‘동궁’ 2위, ‘김부장’ 3위, ‘오싹한 연애’ 5위, ‘아파트’가 8위에 오르며 한국 콘텐츠 총 5편이 톱 10에 들었다.