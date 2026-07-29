[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 문근영이 결혼한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

문근영은 29일 자신의 SNS에 “제가 결혼을 하게 되었습니다!”라는 내용이 담긴 자필 편지를 공개했다.

이날 문근영은 “늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 사건들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다”고 전했다.

이어 “부디 우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다”며 “응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다”고 덧붙였다.

이날 문근영 소속사 측 관계자는 스타뉴스에 “문근영이 최근 결혼 했다. 결혼식은 하지 않고 가족까리만 만나서 식사하며 조용하게 진행했다”라고 밝혔다.

관계자에 따르면 문근영은 오래 교제하던 배우 정평과 부부의 연을 맺었다.

1987년생인 문근영은 1999년 영화 ‘길 위에서’로 데뷔했다. ‘가을 동화’에서 송혜교 아역으로 얼굴을 알렸으며 이후 사극 ‘명성황후’와 영화 ‘장화, 홍련’으로 연기력을 인정받았다.

특히 ‘어린 신부’를 통해 ‘국민 여동생’으로 불리며 인기를 끌었다. 최근에는 연극 ‘오펀스’ 무대를 통해 팬들과 만났다. 연상호 감독의 신작 ‘예토’ 촬영도 마무리하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

문근영의 남편인 정평은 7세 연상의 뮤지컬 연극 배우다.