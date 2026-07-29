[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 이선빈이 넥서스이엔엠과 전속계약했다.

넥서스이엔엠은 29일 “이선빈 배우와 함께하게 돼 무척 기쁘다. 앞으로 그가 배우로서 다양하고 왕성한 활동을 이어갈 수 있도록 매니지먼트사로서 최선을 다할 것”며 이선빈과의 전속계약 소식을 전했다.

영화 ‘오케이! 마담’(2020), ‘미션 파서블’(2021), ‘공기살인’(2022), 그리고 지난해 깜짝 흥행에 성공한 ‘노이즈’ (2025)로 ‘호러퀸’의 자리까지 꿰찬 이선빈은 ‘술꾼도시여자들’ 시리즈를 비롯해 ‘소년시대’, ‘감자연구소’, ‘달까지 가자’ 등 안방 극장에서도 활발한 활동을 이어오고 있다.

최근에는 차기작 영화 ‘감옥의 맛’ 주연 캐스팅을 확정지었다. 박지환, 배현성이 함께 주연하는 영화 ‘감옥의 맛’은 하루아침에 나락으로 떨어져 교도소 주방으로 향하게 된 스타 셰프와 저마다의 레시피를 가진 수감자들이 펼치는 유쾌한 미식 갱생 코미디로, 현재 촬영이 진행 중이다.

한편, 이선빈이 합류한 넥서스이엔엠은 송지효, 수애, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화, 황인식이 소속되어 있는 배우 전문 매니지먼트사다.