[헤럴드경제=김성훈 기자] 홍명보 전 축구대표팀 감독이 대한축구협회 법인카드로 자택 인근 호텔과 식당 등에서 총 1400만원을 결제한 것으로 나타났다.

28일 더불어민주당 진선미 의원이 대한축구협회에서 받은 협회 법인카드 사용 내역에 따르면, 홍 전 감독은 2024년 7월부터 올해 5월까지 법인카드로 총 3742만원을 결제했다고 연합뉴스가 보도했다.

이 중 1406만원은 자택 근처인 경기 성남시 분당구에서 결제가 이뤄졌다. 자택 인근 호텔과 정육식당, 해장국집 등이 사용처다. 또 어린이날과 현충일, 광복절 등 공휴일에도 분당구 소재 업소에서 수십만원을 결제한 내역도 확인됐다.

축구협회의 업무추진비 지침상 휴일과 자택 근처, 관할 구역을 벗어난 원거리 지역에서는 법인카드 사용이 제한된다. 불가피하게 카드를 사용한 경우에는 출장 등 객관적인 증빙 자료를 갖추거나 소명서를 내야 한다.

이와 관련, 축구협회 측은 홍 전 감독의 자택 인근 결제에 대해 별도의 소명서를 제출받지 않았다면서도 영수증에 참석자와 인원 등을 기재했고, 월 1회 사용 내역을 점검했다고 해명했다.

이밖에도 홍 전 감독은 축구협회가 지난해 5월 전 직원을 대상으로 법인카드 사용 교육을 실시한 이후에도 자택 인근에서 총 994만원을 결제한 것으로 나타났다.

한편, 축구협회가 법인카드 사적 유용으로 2016년에 대국민 사과문까지 발표했음에도 여전히 백화점과 주유소 결제를 반복하고 있다는 지적이 나왔다.

진 의원실이 2021년 1월부터 올해 7월까지 축구협회 법인카드 결제 내역을 조사한 결과, 카드사 업종 기준으로 백화점 결제는 218건(2천602만5천980원), 주유소 결제는 300건(5천188만2천527원)으로 집계됐다.

특히 이 기간 이임생 전 기술총괄이사는 롯데백화점, 현대백화점 등에서 3차례에 걸쳐 54만6천원을 결제했다. 홍 전 감독도 신세계백화점 등에서 16만원을 썼다.

축구협회 지침에는 백화점이나 아동복 같은 업종에 대한 법인카드 사용 제한 기준이 없는 것으로 전해졌다.

진 의원은 “법인카드 사용 기준부터 다른 종목 단체와 같은 수준으로 구체화하고, 공시조차 제대로 못 하는 관리 체계를 전면 손봐야 한다”고 말했다.