오후 2시 용산꿈나무종합타운에서 박권우 이대부고 진로진학부장 강연

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 용산구는 대학입시를 앞둔 수험생과 학부모를 위해 다음달 6일 오후 2시 용산꿈나무종합타운에서 ‘2027학년도 수시모집 지원전략 특강’을 연다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서는 박권우 이대부고 교사(진로진학부장)가 ▷2027학년도 수시 전형별 특징 ▷대학별 주요 변경사항 ▷학생부종합전형과 학생부교과전형 지원전략 ▷수능 최저학력기준 활용법 ▷대학별 지원 비결 등 핵심 정보를 공유할 예정이다. 박 교사는 입시 분야 베스트셀러인 ‘수박먹고 대학간다’의 저자다.

행사 대상은 관내 고등학생, 수험생, 학부모 등 150여 명이다. 참가 신청은 다음달 3일까지 ‘용산진학패스’를 통해 선착순으로 받는다. 용산 진학 패스는 용산구에 살거나 용산구의 중·고등학교 재학생과 학부모를 대상으로 하는 맞춤형 무료 진학 지원 포털이다.

김경대 용산구청장은 “앞으로도 공교육 기반 진학 지원을 강화하고, 용산글로벌교육지원센터를 중심으로 미래인재 육성과 교육도시 경쟁력 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.