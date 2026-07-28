중국 누리꾼들 SNS 글 올려 현지 지진국 “피해 가능성 없어”

[헤럴드경제=김은희 기자] 28일 일본 규슈 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 강진의 여파로 진앙에서 900㎞ 가까이 떨어진 상하이 등 중국 동부 지역에서도 흔들림이 감지된 것으로 나타났다.

연합뉴스에 따르면 이날 지진 발생 직후 저장성, 상하이, 장쑤성 등에 거주하는 중국 누리꾼들은 소셜미디어(SNS)에 “집 조명이 심하게 흔들렸다”, “사무실에 앉아 있는데 흔들림이 느껴졌다”는 등의 글을 잇달아 올렸다고 중국신문망 등은 보도했다.

이번 지진의 진앙은 상하이 인민광장에서 약 889㎞ 떨어져 있다.

황푸구와 훙커우구 등 고층 건물이 밀집한 상하이 일부 지역 주민도 흔들림을 느꼈다고 현지 매체는 전했다.

상하이시 지진국은 역대 지진 자료와 전문가 분석 등을 바탕으로 “이번 지진이 상하이에 피해를 줄 가능성은 없으니 시민들은 안심해도 된다”면서 “지진 상황은 지속해서 모니터링할 것”이라고 밝혔다.