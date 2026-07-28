도로, 다리 등 파괴에 정전·화재도 “구명·구조에 최우선 임할 것 지시”

[헤럴드경제=김은희 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 규슈 서부 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 강진과 관련해 부상자가 발생하는 상황이라며 피해 최소화 대책에 전력을 기울이겠다고 밝혔다.

연합뉴스 보도에 따르면 다카이치 총리는 이날 지진 발생 약 1시간 뒤 긴급 기자회견을 열어 “정부가 인적·물적 피해에 관해 확인하고 있다”고 말했다.

그는 “이미 부상자가 나오고 있고 정전·화재가 발생한 지역도 있다. 도로와 다리가 파괴되거나 건물 붕괴도 발생했다”며 지역 주민에게 안전한 장소로 대피해달라고 당부했다.

다카이치 총리는 일본 기상청 발표 기준 규모 7.1 강진이 발생한 구마모토현 외에도 규슈의 넓은 지역에 걸쳐 강한 흔들림이 관측되고 있다고 우려했다.

특히 저녁 식사 준비 시간이 가까워진 시점임을 언급하며 요리를 위해 불을 다룰 때 화재 가능성에 충분히 주의해 달라고 강조했다. 실제 NHK 보도에 따르면 우키시 등의 주택에서 화염과 연기가 발생하기도 했다.

다카이치 총리는 “내각부 조사팀을 지진 피해 현장에 파견하고 현지 경찰·소방을 중심으로 정부가 한 몸이 돼 구명·구조 활동에 최우선으로 임할 것을 지시했다”고 언급했다. 흔들림이 강했던 지역은 1주일가량 유사한 수준의 지진이 잇따를 가능성이 있다며 여진 피해에 대한 주의도 호소했다.