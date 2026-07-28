[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 28일 10% 넘게 폭락하면서 인버스 상장지수펀드(ETF)가 일제히 급등했다. 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 인버스 상품은 이날 국내 상장 ETF 상승률 1·2위를 차지했다.
28일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6023.66에 장을 마쳤다.
삼성전자는 13.39% 하락한 22만원, SK하이닉스는 14.65% 내린 155만원으로 거래를 마감했다.
반도체 ‘투톱’이 급락하자 단일종목 인버스 상품은 치솟았다. ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X’는 29.10% 오른 1만4530원에 거래를 마쳤다. 해당 상품은 이날 국내 상장 ETF 가운데 상승률 1위를 기록했다.
특히 ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X’의 거래대금은 2조8179억원으로 집계됐다. 이날 유가증권시장 전체 거래대금(35조6400억원)의 약 7.9%에 해당하는 규모다.
‘PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X’도 26.86% 상승한 2만1160원에 마감해 상승률 2위에 올랐다.
코스피200 지수의 일일 수익률을 역으로 2배로 추종하는 ‘곱버스’ ETF도 20% 넘게 급등했다. ‘RISE 200선물인버스2X’는 전장 대비 24.04% 오른 129원에 장을 마감했다.
▷TIGER 200선물인버스2X(23.36%) ▷KIWOOM 200선물인버스2X(22.22%) ▷KODEX 200선물인버스2X(22.00%) ▷PLUS 200선물인버스2X(20.20%) 등도 상승했다.
개인 투자자들은 시장의 반등을 기대하며 레버리지 ETF를 집중 매수했다. 코스콤에 따르면 이날 개인은 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 4200억원 순매수하며 전체 ETF 순매수 1위에 올려놨다.
‘KODEX 레버리지’(2941억원), ‘KODEX 코스닥150레버리지’(2332억원), ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’(1523억원) 등도 대거 사들였다.
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