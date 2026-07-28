[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]추미애 경기지사가 본격적인 28일 양평군 용문면 광탄리유원지를 찾아 119시민수상구조대 운영 상황과 수난사고 구조·구급 대응태세를 점검했다.

추 지사는 광탄리유원지에 배치된 119시민수상구조대로부터 근무 인원과 순찰 방식, 사고 발생 시 대응 절차 등을 보고받고 현장 대원들의 의견을 청취했다.

이어 추 지사는 양평소방서 주관으로 물에 빠진 사람을 발견한 상황을 가정해 진행된 구조 시연을 살펴봤다. 시연에는 수상 인명구조용 무인서프보드와 재난현장 영상 송출 및 인명구조 지원이 가능한 소방드론이 활용됐다.

그러면서 “본격적으로 물놀이 계절이 시작됐다. 이런 때 시민의 안전, 도민의 안전, 한 분이라도 지키겠다는 각오로 민관이 함께 해주셔서 진심으로 감사드린다”며 “오늘 모의훈련처럼 빠른 구조를 통해서 도민의 생명과 안전을 지킬 수 있을 것 같다”고 말했다.

구조 시연에 투입된 무인서프보드는 최대 7m/s로 운항하며 최대 1,000kg을 견인할 수 있다. 기체가 뒤집혀도 스스로 원래 상태로 돌아오는 자가복원 기능을 갖춰 구조대원이 직접 접근하기 어려운 상황에서 익수자에게 신속히 접근하는 데 활용된다.

소방드론은 최대 29분 동안 비행할 수 있다.

경기도는 6월 15일부터 9월 15일까지 3개월간 도내 22개 소방서 관할 물놀이 장소 115곳에서 119시민수상구조대를 운영하고 있다. 이 가운데 21곳에는 구조대를 고정 배치하고 94곳은 순찰 방식으로 관리한다.