최대 10년 안정적 거주…계약 갱신 시 임대료 상승률 연 5% 이내 제한 호수초·유치원 예정부지 인접…실내수영장 등 차별화된 커뮤니티 갖춰

최근 고분양가와 강화된 대출 규제로 내 집 마련 문턱이 높아지면서 공공지원 민간임대주택이 실수요자들의 새로운 주거 대안으로 주목받고 있다. 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있는 데다 초기 자금 부담과 세금 부담을 줄일 수 있어 3040세대를 중심으로 관심이 높아지는 분위기다.

이런 가운데 제일건설㈜은 오는 9월 인천 검단신도시에서 공공지원 민간임대주택 ‘검단호수공원역 풍경채 어바니티 2차’를 공급할 예정이다.

단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 전용면적 59·69·84㎡, 총 918가구 규모다. 최근 선호도가 높은 중소형 위주로 구성돼 1~2인 가구는 물론 3040세대 가족 수요까지 폭넓게 수용할 것으로 기대된다.

가장 큰 특징은 공공지원 민간임대주택으로 공급된다는 점이다. 최대 10년 동안 안정적으로 거주할 수 있으며, 계약을 갱신할 때도 임대료 상승률이 연 5% 이내로 제한된다. 또한 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증금 보증보험에 가입돼 보증금 반환에 대한 안정성도 확보했다.

직접 주택을 소유하는 방식이 아니어서 취득세와 보유세 부담이 없고, 주변 시세보다 합리적인 임대료로 거주할 수 있는 점도 장점이다. 최근 강화된 주택담보대출 규제와 금리 변동 부담 속에서 상대적으로 안정적인 주거 대안으로 평가받고 있다.

입지 여건도 우수하다. 인천지하철 1호선 검단호수공원역이 인접해 있으며, 향후 서울지하철 5호선 연장과 GTX-D(계획) 등 광역교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다.

교육환경도 강점이다. 단지 바로 앞에는 인천검단호수초등학교와 유치원 예정부지가 자리해 안전한 도보 통학이 가능하다.

상품성도 일반 분양 단지 못지않다. 일부 가구에는 세대분리형과 쉐어형 평면을 적용해 다양한 라이프스타일에 대응했으며, 단지 내에는 검단신도시에서 희소성이 높은 실내수영장을 비롯해 사우나, 골프연습장, 피트니스센터, 작은도서관, 호텔식 라운지 등을 조성할 예정이다.

근린생활시설에는 초등·유치부 전문 영어학원인 ‘폴튼바이시스 어학원’과 스터디카페가 입점할 예정으로 교육 특화 환경도 갖춘다.

분양 관계자는 “고분양가와 대출 규제로 주거 부담이 커진 상황에서 공공지원 민간임대주택은 안정적인 거주와 합리적인 비용을 모두 갖춘 대안이 될 수 있다”며 “학세권과 교통, 차별화된 커뮤니티까지 갖춘 만큼 높은 관심이 기대된다”고 말했다.

한편 ‘검단호수공원역 풍경채 어바니티 2차’ 홍보관은 인천시 서구 불로동에 마련될 예정이다.