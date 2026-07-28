농식품부, 28~30일 익산서 권역 리더 워크숍 개최 식품·관광·로컬브랜딩 협력모델 발굴…창업 네트워크 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 전국 농촌 창업가들이 한자리에 모여 협업 프로젝트를 발굴하고 권역별 네트워크를 강화한다.

농림축산식품부는 28일부터 30일까지 전북 익산 한국식품산업클러스터진흥원에서 ‘2026 농촌창업 네트워크 권역 리더 워크숍’을 개최한다.

이번 워크숍은 지난 3월 공식 출범한 ‘농촌창업 네트워크’의 권역별 운영 성과를 공유하고 창업가 간 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

농식품부는 농촌 창업가들의 정보와 경험, 노하우를 공유하고 협업을 활성화하기 위해 농촌창업 네트워크를 출범시킨 뒤 지역 농촌융복합산업지원센터와 권역별 네트워크를 연계해 간담회와 워크숍 등을 지원해왔다. 강원·충북, 경기·충남, 호남·제주, 영남 등 4개 권역을 중심으로 창업가들이 공동 프로젝트를 발굴할 수 있는 기반도 마련했다.

참가자들은 권역별 운영 현황과 향후 계획을 공유하고 현장의 애로사항과 정책 건의사항을 논의한다. 또 식품, 관광, 로컬브랜딩 등 분야별 심층 토론과 협력 아이디어 매칭 프로그램을 통해 공동사업 발굴에 나설 예정이다.

워크숍 기간에는 한국식품산업클러스터진흥원 청년식품창업센터를 둘러보고 창업지원 프로그램을 체험하는 시간도 마련된다. K-푸드창업사관학교와 기업공동사업 등 정부 지원사업도 함께 소개된다.

농식품부는 워크숍 이후 권역별 협력 과제 추진 상황을 점검하고 연말 성과공유회를 통해 우수 사례를 확산할 계획이다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 “농촌창업은 지역의 자원과 사람을 연결할 때 더 큰 성장 가능성을 만들 수 있다”며 “농촌창업 네트워크가 창업가 주도의 자율적인 협력 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.