5타 줄여 최종 14언더파 270타 페덱스 랭킹 34위로 한 순위 상승

[헤럴드경제=조용직 기자] 김주형이 PGA투어 3M 오픈(총상금 880만달러)에서 공동 20위를 차지했다.

김주형은 27일(한국시간) 미국 미네소타주 블레인의 TPC 트윈시티스(파71)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 6개에 보기는 1개로 막으며 5언더파 66타를 쳤다.

최종 합계 14언더파 270타를 기록한 김주형은 공동 20위로 대회를 마무리했다. 35위였던 페덱스컵 랭킹은 34위로 한 순위 올라섰다.

PGA 투어 플레이오프 1차전인 세인트주드 챔피언십에 나가기 위해서는 패덱스컵 랭킹 70위 안에 들어야 한다.

4번 홀(파3)에서 첫 버디를 낚은 김주형은 6번 홀(파5)에서 세컨드샷이 워터 해저드에 빠져 1벌 타를 받으면서 첫 보기를 기록했지만 7~8번 홀 연속 버디로 살아났다. 김주형은 12번 홀(파5)에서 4.5ｍ 버디를 성공했고, 16번 홀(파4)에 이어 마지막 18번 홀(파5)도 버디로 마무리하며 이날 5타를 줄였다.

3M 오픈 우승컵은 지난달 프로로 전향한 2005년생 잭슨 코이번(미국)에게 돌아갔다.

4라운드에서 5언더파 66타를 친 코이번은 최종 합계 25언더파 259타를 기록, 4라운드에서 8타를 줄인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국·22언더파 262타)의 막판 추격을 따돌리고 3타 차로 우승했다.

아마추어 세계랭킹 1위 출신인 코이번은 프로 진출 이후 출전한 4번째 PGA 투어 대회에서 생애 첫 우승을 맛봤다. 이 대회 우승 상금은 158만4000달러(약 23억1천만원)다.

코이번은 194위였던 페덱스컵 랭킹을 단숨에 70위까지 끌어올리고 플레이오프 1차전 출전 가능성을 높였다.

마쓰야마 히데키(일본)와 브라이언 하먼(미국·이상 20언더파 264타)이 공동 3위를 차지했고, 미국 교포 마이클 김(17언더파 267타)이 공동 10위로 대회를 마쳤다.