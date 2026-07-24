한국어·국내산업 특화 AI기술 개발 매년 740억 지원 연구 생태계 구축 “차세대AI 연구 개척하는 기반 될 것”

엔비디아와 KAIST의 인공지능(AI) 공동연구소 설립을 계기로 대한민국 AI 혁신 기술이 본격적으로 탄력을 받게 됐다.

세계 최고 수준의 KAIST AI 연구 인재와 엔비디아의 첨단 AI 컴퓨팅 인프라가 결합돼, 한국형 특화 AI 기술을 빠르게 끌어올리는 계기가 될 것이라는 기대다.

이번 협력은 5년간 3억 달러(약 4400억원) 규모로, 매년 5000만 달러(약 740억원)의 엔비디아 AI 컴퓨팅 자원이 제공된다. AI공동연구소를 통해, AI 기술 거점뿐 아니라 글로벌 AI 인재 양성의 ‘베이스캠프’가 마련됐다는 데 의미가 있다는 평가다.

KAIST와 엔비디아의 협력은 특정 연구과제나 단기적인 기술개발에 한정되지 않는다. 연구 인력 지원과 인턴십, 엔비디아 정규 연구직 채용, 대규모 AI 컴퓨팅 자원, 글로벌 공동연구를 결합한 장기적인 연구 협력 체계라는 점에서 차별화된다.

특히 연구 성과가 학술연구에 머물지 않고 국내 기업과 산업 현장, 국가 AI 서비스에 활용될 수 있도록 기초연구부터 실제 적용까지 이어지는 연구 생태계를 구축하는 것이 목표다.

김재철AI대학원에 설립되는 ‘엔비디아(NVIDIA)-KAIST AI 공동연구소’는 엔비디아의 네모트론(Nemotron) 공개형 AI 모델과 풀스택(Full-stack) AI 기술을 활용해 제조, 반도체, 바이오, 서비스 등 국내 주요 산업에 적용할 수 있는 AI 기술을 개발한다.

네모트론 공개형 AI 모델은 연구기관과 기업이 자유롭게 활용·개선할 수 있도록 공개된 대규모 언어모델 계열 기반 모델이다. 공동연구소는 이를 활용해 한국어 이해 능력과 국내 산업 환경에 최적화된 AI 모델을 개발할 계획이다.

또한 엔비디아 풀스택 AI 기술을 활용해 연구자들은 대규모 AI 모델을 보다 빠르고 효율적으로 개발할 수 있을 것으로 기대된다.

엔비디아는 국내 엔비디아 클라우드 파트너를 통해 매년 5000만 달러 상당의 AI 컴퓨팅 자원을 제공해 KAIST 연구진이 최신 AI 인프라를 활용할 수 있도록 지원한다.

이번 협력은 연구뿐 아니라 인재 양성에도 초점을 맞췄다. 엔비디아는 우수한 한국 AI 연구자를 정규 연구직으로 채용할 계획이다. 이를 통해 국내 AI 인재가 세계적인 연구 환경에서 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.

공동연구소는 다음 달 KAIST 김재철AI대학원에 부임하는 엔비디아 김현우 박사가 연구소장을 맡을 예정이다. 김 교수는 공동연구소의 연구 방향을 설정하고, KAIST 연구진과 엔비디아 글로벌 연구조직 간 공동연구를 총괄한다.

빌 달리 엔비디아 수석과학자 겸 연구부문 수석부사장은 “한국은 세계적인 AI 연구자들과 세계에서 가장 발전된 기술 생태계 중 하나를 보유하고 있다”며 ”NVIDIA-KAIST 공동연구소는 한국의 산업과 언어, 미래를 위한 AI 모델과 에이전트 시스템 개발을 가속하고 차세대 AI 연구를 개척하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

김현우 KAIST 김재철AI대학원 부임 예정 교수는 “한국이 세계적인 AI 과학자를 유치하고 장기적으로 정착시킬 수 있도록 엔비디아와 함께 도전적인 연구를 추진하고 글로벌 연구조직과 지속적인 협력 관계를 구축하겠다”고 말했다.

이어 “구체적인 연구 착수 시기와 운영계획은 양 기관의 최종 협의가 마무리되는 대로 발표할 예정”이라고 덧붙였다.

구본혁 기자