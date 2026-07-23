‘퍼스널 인텔리전스’ SIGIR 2026 발표 이종 데이터 연결 이해, 맞춤형 서비스

LG유플러스가 자체 개발한 개인화 인공지능(AI) 기술이 권위 있는 정보검색 분야 국제 학술대회에서 경쟁력을 인정받았다.

23일 LG유플러스는 개인화 인공지능AI 기술 ‘퍼스널 인텔리전스’ 관련 논문이 지난 20일부터 오는 24일까지(현지시간) 호주 멜버른에서 열리는 국제 학술대회 ‘SIGIR 2026’에서 채택됐다고 밝혔다.

LG유플러스에 따르면 SIGIR은 정보검색 분야를 대표하는 세계 최고 수준의 국제 학술대회로, 전 세계 연구자와 기업이 참여해 최신 연구 성과와 기술을 발표하는 자리다. 이 회사는 이날 오후 3시(현지시간, 한국시간 오후 2시) 행사 현장에서 퍼스널 인텔리전스 관련 연구 성과를 발표할 예정이다.

퍼스널 인텔리전스는 여러 고객 데이터를 분석해 고객의 상황과 관심사를 파악하는 AI 기술이다. 통화 요약과 앱·웹 이용 기록, 위치 기반 패턴 등 서로 다른 데이터를 결합해 고객을 입체적으로 이해하는 것이 특징이다.

LG유플러스는 이로써 기존 개인화 기술의 한계를 해결했다고 설명했다. 이 회사에 따르면 기존 개인화 기술은 연령이나 특정 서비스 이용 기록 등 일부 정보를 바탕으로 고객을 파악해, 고객의 다양한 상황과 관심사를 종합적으로 이해하는 데 한계가 있었다.

LG유플러스는 여러 종류의 고객 데이터를 함께 분석하는 기술을 개발했다고 강조했다. 이를 통해 고객이 이용하는 서비스뿐 아니라 평소 관심을 보이는 콘텐츠, 앱과 웹 이용 방식 등을 분석할 수 있단 설명이다.

아울러 고객은 자신의 상황이나 관심사를 반복해서 입력하지 않아도 맞춤형 서비스를 제공받을 수 있다. 또 LG유플러스는 실제 통신 서비스 환경을 고려해 기술을 설계했다고 언급했다. 데이터 외부 이동이 제한된 환경에서도 안정적으로 작동하며, 대규모 트래픽이 발생하는 상황에서도 일관된 성능을 유지할 수 있도록 지원한다. 차민주 기자