[헤럴드경제=임세준 기자] 노태악 전 중앙선거관리위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 전체회의 중 생각에 잠겨 있다.


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