美뷰티전시회서 유시몰 치아미백 화제 더크렘샵, 잘파세대 겨냥 라인업 공개

LG생활건강은 유시몰(EUTHYMOL)과 더크렘샵(The Crème Shop)을 앞세워 글로벌 시장을 공략한다고 22일 밝혔다.

LG생활건강은 지난 13일부터 15일까지 미국 라스베이거스에서 열린 뷰티 전시회 ‘코스모프로프’(사진)에 참가해 유시몰·더크렘샵의 브랜드 혁신을 선보였다. 유시몰은 대표 제품인 ‘유시몰 퍼플 코렉터 치약’의 시그니처 컬러인 ‘강렬한 퍼플’을 테마로 부스를 연출했다. 치아 미백 효과를 직접 체험할 수 있는 ‘Stain Lab(미백 체험실)’을 비롯해 대형 치약 오브제, 포토존을 운영했다.

‘Stain Lab’은 유시몰 퍼플 코렉터 치약의 핵심 기술인 보색 원리를 활용한 미백 시연을 선보여 현지 지상파 방송사인 ‘KTLA’에 보도되며 화제를 모았다. 유시몰의 퍼플 부스는 코스모프로프 공식 콘텐츠 크리에이터 프로그램에서 ‘상위 5개 부스’에 선정됐다.

북미 자회사인 ‘더크렘샵’은 이번 코스모프로프에서 리브랜딩한 브랜드 아이덴티티를 공개했다. 미국 잘파세대를 겨냥한 ‘LA Vibe K-Beauty Coded’(LA의 힙한 감성과 감각적인 K-뷰티의 결합)를 새로운 지향점으로 제시했다.

현장에서는 대표 제품인 ‘키스 앤 블러쉬(Kiss & Blush)’를 비롯해 하반기 출시 예정인 ‘히트 업 글로우 업(Heat Up Glow Up)’, ‘쿨 퀀치(Cool Quench)’, ‘폰 크러시(Phone Crush)’ 등을 선보였다.

강승연 기자