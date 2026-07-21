[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장은 21일 오후 노원구청 2층 대강당에서 열린 2026년 노원교육복지재단 ‘노원 청소년 비전 페스티벌’ 장학금 전달식에 참석해 지역 내 대학생 등 청소년들에게 장학증서를 전달하고 따뜻한 격려의 메시지를 전했다.

노원교육복지재단이 주최·주관한 이번 행사는 장학생 및 후원자 등 250여 명이 참석한 가운데 진행, 1부 진로특강에 이어 2부 본행사에서는 장학사업 경과보고, 인사말씀 및 격려사, 기부금 및 장학증서 전달식이 이어졌다.

이날 서준오 노원구청장은 참석한 대학생 10여 명에게 직접 장학증서를 전달하며 꿈과 미래를 응원했다.

올해 노원교육복지재단 장학사업은 고려아연을 비롯한 지역 내 기업 및 의료기관, 종교단체, 봉사단체 등의 뜻깊은 후원으로 총 192명의 장학생을 선정해 성장을 지원할 예정이다.

서준오 노원구청장은 “노원의 미래를 이끌어갈 청소년 여러분이 바로 우리 지역의 가장 큰 자산이자 희망”이라며 “어려운 환경 속에서도 포기하지 않고 각자의 꿈을 향해 당당히 나아갈 수 있도록 노원구가 든든한 버팀목이 되어 지속적인 지원과 응원을 아끼지 않겠다”고 전했다.