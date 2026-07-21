[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성전자 대표이사인 전영현 부회장과 노태문 사장이 장기성과인센티브(LTI)로 각각 26억원, 57억원 규모의 자사주를 수령했다.

삼성전자는 장기성과급 중 자사주를 받은 임원과 세부 내용을 21일 공시했다. 지급 대상은 임원 등 928명이다.

앞서 삼성전자는 지난 13일 임원 등의 책임경영 강화와 장기성과 창출에 대한 동기 부여 목적으로 지급한 장기성과급 중 일부를 자사주로 지급하기 위해 보유 자사주 113만2477주를 처분한다고 공시한 바 있다.

이에 따라 노태문 DX(디바이스경험·완제품) 부문장은 2만2678주를 수령했다. 지급 기준 주가(25만4천500원)로 환산하면 57억7000만원 규모다. 전영현 DS(디바이스솔루션·반도체)부문장은 1만469주로 26억6400만원어치를 받았다.

이외에도 사업지원실장인 박학규 사장은 9819주, 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장은 9990주, 이재용 삼성전자 회장 보좌역인 정현호 부회장은 1만3419주를 수령했다. 각각 24억9900만원, 25억4200만원, 34억1500만원 규모다.

한편, 삼성전자는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 이전 3년간 경영 실적에 따른 보상을 향후 3년간 나눠서 지급하는 LTI 제도를 운영하고 있다. 성과에 따라 평균 연봉의 0∼300%가 책정된다. 지난해부터는 책임경영 강화를 위해 LTI 일부를 자사주로 지급할 수 있도록 제도를 변경했다.